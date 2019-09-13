'Aktrol'ün istifası sonrası İSBAK’ın genel müdürlüğüne yeni atama

İBB Başkanı İmamoğlu’nun belediye iştiraki İSBAK’ın başına ‘aktrol’ Bahaddin Yetkin’i ataması tepki çekmiş, Yetkin tepkilerin ardından istifa etmişti. İSBAK Genel Müdürlüğü’ne yeni atama yapılarak Esat Temimhan getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Bilişim Ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ Genel Müdürlüğü’ne Esat Temimhan atandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından geçen ay yapılan atamada genel müdürlüğe getirilen AKP’li Bahaddin Yetkin’in sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda çizdiği “aktrol” profili tepkilere yol açmış, daha sonra Yetkin istifa etmişti.

İSBAK’ın yeni genel müdürü olan Esat Temimhan yerel seçim sürecinde CHP'den Kadıköy Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Esat Temimhan, Kadıköy Kent Konseyi bünyesinde bulunan Çevre ve Altyapı Çalışma Grubunun üyesi.

