Bahaddin Yetkin'den ilk açıklama: Pişman değilim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ’nin (İSBAK) başına ataması sonrası tartışmalara neden olan isim Bahaddin Yetkin'den ilk açıklama geldi.
Bahaddin Yetkin, konuyla ilgili Biz10 TV’ye açıklamalarda bulundu.
Yetkin, “Keşke bu Tweetleri atmasaydım diyor musunuz” sorusuna, “Yok, açık söyleyeyim, ben hiçbir zaman fikirlerimden dolayı pişman değilim. Fikrimi değiştirmiş olsam da değiştirdim derim. Çünkü insan da her zaman aynı fikirde kalacak değil” yanıtını verdi.