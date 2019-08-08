İmamoğlu 'akıllı kent' için aktrol atadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İSBAK’ın genel müdürlüğüne atadığı Bahaddin Yetkin 2011 seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu. Yetkin’in sosyal medyadaki paylaşımları ve beğenileri ise tam bir 'aktrol' portresi çiziyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İSBAK A.Ş.’ye (İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak atadığı Bahaddin Yetkin AKP’li çıktı.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın belediye başkanlığı döneminde Şanlıurfa Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü olan M. Bahaddin Yetkin’in 2011 seçimlerinde de AKP’den Şanlıurfa Milletvekilliği için aday adayı olduğu öğrenildi.

MÜSİAD ÜYESİ, AKP GENÇLİK KOLLARI BAŞKAN YARDIMCISI

Yetkin, 12 Haziran 2011 tarihli seçim öncesi aday adaylığı açıklamasında 2004-2007 yılları arasında Şanlıurfa Genç MÜSİAD Yürütme kurulu üyeliği ve Teşkilatlanmadan sorumlu Başkan yardımcılığı yaptığını ve 2005-2006 yılları arasında da AKP Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğunu anlatarak “Şu andan itibaren AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili aday adayı olduğumu saygıdeğer milletimin önünde ilan ediyorum” demişti.

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASINI İSTEDİ

Yetkin’in Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması kampanyasına sosyal medya hesabından “Milyonlarca müslüman diyoruz. Hiç bir hükmümüz yok. Kendi toprağımızda kapatılan camimizi açamıyoruz. Ama dünyanın bir ucundan bir kafir çıkıyor, Ayasofya’nın kapalı oluşundan kendine bir umut çıkarıyor. Ayasofya bir camiden çok daha ötedir” sözleriyle destek verdiği ortaya çıktı.

GEZİ DİRENİŞİ'NE SALDIRI: ÖYLELERİ VAR Kİ RAKI AŞKINA VATANI SATARLAR

Yetkin'in bir mesajında da Gezi direnişinde katılan "muhacirleri" hedef aldığı ve "Bu ülkede öyleleri var ki rakı aşkına vatanı satarlar" diye yazdığı görülüyor.

8 MART'TA EZAN ISLIKLANDI YALANA DESTEK OLDU

Yetkin’in ayrıca Cübbeli Ahmet ve İsmailağa Cemaati’nin paylaşımlarını düzenli aralıklarla beğendiği ve 8 Mart’ta ezanın ıslıklandığı yalanını yaymaya çalıştığı, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaret içeren videolar da, beğendiği paylaşımlar arasında yer alıyor.

HESABINI KAPATTI

İSBAK’ın genel müdürlüğüne getirilmesinin ardından birçok paylaşımını silen Yetkin beğenilerini silmeyi unutunca çok sayıda tepkiyle karşılaştı. Yetkin daha sonra sosyal medya hesabını kapattı.