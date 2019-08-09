İmamoğlu’nun İSBAK’ın başına getirdiği aktrol tepkiler sonrası istifa etti

Ekrem İmamoğlu tarafından İBB şirketlerinden İSBAK AŞ'nin genel müdürü olarak atanan 'aktrol' Bahaddin Yetkin, tepkilerin ardından ‘gördüğü lüzum üzerine’ istifa ettiğini duyurdu. İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da yazılı bir açıklama yaparak Yetkin’in sosyal medya paylaşımlarından daha önce haberdar olmadıklarını ileri sürdü ve tepkiler üzerine yapılan incelemenin ardından Yetkin'in istifasının istendiğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş.’nin başına atanan Mehmet Bahaddin Yetkin istifa etti. 2011 seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adayı olan ve sosyal medyadaki paylaşımları ve beğenileri tam bir 'aktrol' portresi çizen Yetkin’in atanması büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Yetkin istifasını Twitter hesabından yaptığı “Gördüğüm lüzum üzere İsbak AŞ deki görevimden istifa ettim. Mevlam hayırlara vesile etsin” sözleriyle duyurdu ancak profilindeki “GM / İSBAK A.Ş.” yazısını henüz kaldırmadı.

'SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI SON İNCELEMEDE GÖRÜLDÜ'

İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun da yazılı bir açıklama yaparak Yetkin’in istifasını duyurdu.

Ongun tarafından yapılan açıklamada Yetkin’in atanmasının yapılmasından önce AKP’den milletvekili aday adayı olduğunun bilindiği ancak sosyal medya paylaşımlarının daha sonra fark edildiği öne sürüldü. Yetkin’in 10 Ağustos (yarın) tarihi itibariyle istifa ettiği ve İmamoğlu’nun istifasını kabul ettiği belirtilen açıklama şöyle:

“8 Ağustos Perşembe günü İBB üst yönetiminin tanıtım toplantısının yapıldığı andan itibaren İBB iştirakimiz olan İSBAK A.Ş Genel Müdürlüğü görevine getirilen Bahaddin Yetkin’in daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımları ve beğenileri kamuoyu tarafından tartışılmaya başlandı.

Bunun üzerine İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla konuyla ilgili ayrıntılı bir inceleme başlatıldı. İnceleme sürerken bugün konuyla ilgili açıklama yapan Sayın İmamoğlu ‘ Arkadaşlarımız işe alırken incelemelerini liyakat ve tecrübe üzerine yaptı. Baktığımız pencere buydu’ değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, İSBAK A.Ş genel müdürlüğüne atanmadan evvel, Bahadır Yetkin’in Ak Parti’den milletvekili aday adayı olduğu tarafımızca biliniyordu.

Sayın İmamoğlu daha önce yaptığı açıklamalarda sık sık ‘Atamalarda liyakata önem verileceğini ve partizanlık yapılmayacağını’ belirtmişti. Bu vesile ile söz konusu adaylık atamada bir sorun görülmedi. Lakin, hem kamuoyuna yansıyan sosyal medya paylaşımları, hem de bu akşam sona eren incelemede görüldü ki, asla yönetim ve hayata bakış açımızla örtüşmeyecek başka paylaşımlar da yapılmıştır.

Bu vesile ile akşam saatlerinde Bahadır Yetkin ile durum paylaşılmış kendisi de İSBAK A.Ş’deki tüm görevlerinden 10 Ağustos 2019 günü saat 20.04 itibariyle istifa etmiştir.

İstifa, İBB başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından kabul edilmiştir. Şeffaf yönetim anlayışımız gereği süreç tüm ayrıntısıyla paylaşılmıştır. Kamuoyunun, İBB ve iştiraklerinin faaliyetlerinde her zaman böyle hassasiyetle gözetleyici ve uyarıcı olmasından da büyük memnuniyet duyacağımızı belirtir, siz değerli basın mensuplarına ve halkımıza teşekkür ederiz."

SOSYAL MEDYADA BİR AKTROL PROFİLİ

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın belediye başkanlığı döneminde Şanlıurfa Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü olarak görev yapan M. Bahaddin Yetkin, Şanlıurfa Genç MÜSİAD yönetim kurulu üyeliği yapmış ve AKP Şanlıurfa Gençlik Kolları’nda başkan yardımcısı olmuştu.

2011 Genel Seçimleri’nde AKP’den Şanlıurfa Milletvekilliği için aday adayı olan Yetkin’in sosyal medyada Ayasofya’nın ibadete açılması, Gezi direnişine katılanlara yönelik hakaret içeren sözleri, İsmailağa Cemaati’nin paylaşımlarını beğenmesi, 8 Mart yürüyüşünde ezanın ıslıklandığı yalanını yaymaya çalışması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener hakkında hakaret içeren videoları paylaşıp beğenmesi tepkileri artırmıştı.

İMAMOĞLU 'LİYAKAT KISMIYLA İLGİLENDİK' DİYE SAVUNMUŞTU

Ekrem İmamoğlu bugün yaptığı açıklamada Yetkin’in atanmasını “Başarı beceri ve liyakat kısmı ile ilgilendik atamalar da bu yönde yapıldı” diyerek savunmuştu.

