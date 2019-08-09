Ekrem İmamoğlu çok tartışılan 'aktrol' atamasını savundu: Liyakata baktık

İSBAK Genel Müdürü Bahaddin Yetkin’in sosyal medya paylaşımları ve AKP’den milletvekili aday adayı olmasına yönelik eleştirilere yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, liyakata baktıklarını söyleyerek yaptıkları atamayı savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün önce İstanbul Valiliği'nde Vali Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'e vekaleten İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, kaymakamlar, askeri yetkililer, belediye başkanları ve çalışanlarla bir araya geldi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İmamoğlu tüm İBB çalışanlarıyla konuşma yaptığı platformda tek tek bayramlaştı. Bayramlaşma, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Bayramlaşmanın ardından İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'na 2011'de AKP'den Şanlıurfa milletvekilliği için aday adayı olan, sosyal medyada Cübbeli Ahmet Hoca paylaşımlarını beğenen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ağır hakaretler içeren videolar paylaşan Bahaddin Yetkin'in İSBAK A.Ş. genel müdürü olarak atanması ve İETT ile Halk Ekmek'in yöneticilerinin değiştirilmemesi soruldu.

'LİYAKAT VE TECRÜBEYE BAKTIK'

İmamoğlu, “Şunu söyleyeyim arkadaşlarımızın yaptığı incelemeler liyakat ve tecrübe üzerineydi. Ve bu kavramlar üzerinden hareketle tercihler yapıldı. Bize sunuldu. Biz de detayı ile inceledik baktık. Arkadaşlarımızla sohbet ettik. Daha önce sahada konuştuğumuz gibi siyasi ve bunun gibi bir takım unsurlara takılmadık. Başarı beceri ve liyakat kısmı ile ilgilendik atamalar da bu yönde yapıldı. Devam etme kararı verdiğimiz bir kısım arkadaşlarımızla devam ediyoruz” dedi. 8 iştirak şirketinde henüz atama yapılmadığını hatırlatan İmamoğlu, “Çalışmalarımız sürüyor. Bu bir insan kaynağını değerlendirme metodu. Baktığımız tek pencere liyakat, başarı, beceri her zaman söylüyorum. Tespit ettiğimiz arkadaşlarımız kadar başarılı yüzlerce binlerce insan da olabilir. İnşallah her birisi başarılı olur baktığımız pencere bu” diye konuştu.

MÜFETTİŞLER İNCELİYOR

AKP Milletvekili Ravza Kavakçı'nın İBB'den aldığı bursla Amerika'da doktora yapmasıyla ilgili “ya milletvekilliğinden istifa etsin ya da borcunu ödesin” tartışmalarının hatırlatılması üzerine İmamoğlu, “Bu şekilde burslandırılmış kişilerin bir dayanağı olmalı. Kuruma bir becerisini sunma ile ilgili bir hedef koymalı. Siyasal iletişim bulunduğu kurumla çok ilişkili bir hedef değil. Bu birincisi etik tarafı. Diğer tarafı ise bu kuruma borcu var. Buna da hukukçu arkadaşlarım bakıyorlar. İdari müfettişler bakıyorlar. Varsa ortada bir terslik kendisine tebliğler yapılacak. Ama onun ötesinde bu tarz uygulamalar var mıdır; mümkün, bakıyoruz inceliyoruz. Bize gelen ihbarları inceliyor, tarama da yapıyoruz. Bu kolay bir iş değil. 85 bine yakın çalışanı olan, 28 iştiraki olan bu sadece belediye üzerinden de yönetilmiyor. Bahsettiğiniz konu bir iştirak üzerinden yapılmış bir işlem. İştiraklere yöneticilerimiz daha yeni atadık. Tümüyle bir teftişe ihtiyacı var kurumun” yorumunu yaptı.