İmamoğlu İBB'nin üst yönetimini değiştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah düzenlediği toplantıyla İBB’nin yönetim kadrosunu ve belediyenin iştirak müdürlerini açıkladı. İmamoğlu İBB’deki genel sekreter ve yardımcıları, danışmanlar, 21 iştirakteki isimleri kamuoyuyla paylaştı.
Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı isimler şöyle:
İBB Genel Sekreteri: Yavuz Erkut
İBB Genel Sekreter Yardımcıları: Şengül Altan Arslan, Yeşim Meltem Şişli, İbrahim Orhan Emir, Mehmet Çakılcıoğlu, Murat Kalkanlı, Murat Yazıcı, Turgut Tuncay Önbilgin
İBB Başkan Danışmanları: Murat Ongun, Ertan Yıldız, Yiğit Oğuz Duman.
İETT Genel Müdürü: Ahmet Bağış
BELBİM A.Ş: Yücel Karadeniz
BELTUR A.Ş: Ömer Güçlü Şeneler
BİMTAŞ A.Ş.: Nazım Akkoyunlu
Boğaziçi Yönetim A.Ş.: Ethem Pişkin
Enerji A.Ş.: Aslan Değirmenci
İSTAÇ A.Ş.: Mustafa Canlı
İstgüven: Ahmet Can Buğday
İSTON A.Ş.: Ziya Gökmen Togay
İsttelkom: Nihat Narin
KİPTAŞ A.Ş.: Ali Kurt
Kültür A.Ş.: Serdal Taşkın
Medya A.Ş: İpek Elif Atayman
Halk Ekmek A.Ş.: Salih Bekaroğlu
Hamidiye A.Ş: Sertaç Nişli
Güvensu: Sertaç Nişli
İSBAK A.Ş.: Bahaddin Yetkin
İSFALT A.Ş.: Burak Sırali
İSPARK A.Ş.: Murat Çakır
İSPER A.Ş.: Banu Saraçlar
Spor A.Ş.: İzzet Renay Onur
Şehir Hatları A.Ş.: Sinem Dedetaş
UGETAM: İbrahim Edin