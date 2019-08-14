İSBAK'a atanıp istifa eden 'aktrol' CHP'li vekilin kardeşiyle ortak mı?

İBB Başkanı İmamoğlu tarafından İSBAK’ın başına atanan, tepkilerin ardından istifa eden AKP’li Bahaddin Yetkin’in CHP’li vekil Tekin Bingöl’ün kardeşi Sertaç Bingöl ile ortak olduğu iddia edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.’ye (İSBAK) atadığı ve tepkilerin ardından istifa eden AKP'li Bahaddin Yetkin'in CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün kardeşi Sertaç Bingöl'le ortak olduğu ileri sürüldü.

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre, Sertaç Bingöl ile Bahaddin Yetkin'in, NOVELTY adlı Avcılar merkezli bir şirket kurarak ihaleler aldığı belirtildi.

'ORTAK DEĞİLİM DEVRALDIM'

Odatv'de yer alan habere göre Sertaç Bingöl konunun ortaya çıkmasının ardından şu açıklamayı yaptı:

"2017 yılında TEKNOKENT'e faaliyetlerde bulunmak ve iş yapabilmek adına var olan bir şirketi devralmak üzere girişimlerde bulundum. Bu sırada sektörde iş yapan yöneticilerin tavsiyesi ile ismi daha sonra İSBAK'taki atamalarla gündeme gelen Bahattin Yetkin'in şirketinin devrine hazır olduğunu söyleyerek bizi yönlendirdiler.

NOVOTELY adlı şirketin tüm hisselerini 10 Nisan 2017 tarihinde devraldım ve haberde adı geçen Bahattin Yetkin ile şirketin bir ilgisi kalmadı. Söz konusu bu devir işlemi 10 Nisan 2017 tarihli ticaret sicil gazetesinde de yayınlandı.

2017'de gerçekleşen bu işlemleri, CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili ağabeyim Tekin Bingöl ile ilişkilendirmek ve bugünkü süreçle bağlantı kurmak haksızlıktır. Ağabeyim Tekin Bingöl, adı geçen şirkete ortak değildir.

Şahsımın şirket devraldığı tarih 23 Haziran 2019 seçimlerinden 2,5 yıl öncesi olup, şirketi devralırken, ne İBB seçimleri ne de Sayın Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı gündemde yoktu.

Bahattin Yetkin'le tamamen tesadüften ve zorunluluktan kaynaklanan şirket devri işlemini farklı bir zemine çekmenin kimseye fayda getirmeyeceğini düşünüyor ve gerçekleri kamuoyunun bilgisine sunma ihtiyacı hissediyorum."

