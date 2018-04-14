Zeytinburnu Belediyesinde işçi kıyımı: Bahane 'güvenlik soruşturması'

İstanbul Zeytinburnu Belediyesinde kadro bekleyen 11 taşeron işçisi, "arşiv taraması" ve "güvenlik soruşturması" bahaneleriyle işten çıkarıldı. İşçiler 16 Nisan Pazartesi günü belediye önünde bir açıklama yaparak seslerini duyurmaya çalışacak.

AKP'nin "taşerona kadro" yalanı belediyelerde ve kamu kurumlarında devam ediyor.

İstanbul Zeytinburnu Belediyesinde kadro sınavına girip kazanan, 2 Nisan'da isimleri listede olan 11 taşeron işçisi, 3 Nisan günü "arşiv taraması" ve "güvenlik soruşturması" gibi bahanelerle işten çıkarıldı.

Yaşadıkları kıyımı soL'a anlatan Kenan Güngördü, "Benim adli sicil kaydım yok, hükümlü de değilim. Zeytinburnu Belediyesinde evde bakım hizmeti biriminde sağlık görevlisi olarak çalıştım yıllarca. Kadro sınavına girdik. Kazandık. 2 Nisan'da asılan listelerde de adımız vardı. Ertesi gün, 3 Nisan'da mesai saatinin bitmesine 15 dakika kalan bizi çağırdılar ve işten çıkarıldığımızı söylediler. Gerekçe olarak da arşiv taraması ve güvenlik soruşturmasını önümüze sürdüler. Ortada büyük bir hukuksuzluk var. Zeytinburnu Belediyesinde bu durumda 11 kişiyiz" dedi.

Güngördü, 16 Nisan Pazartesi günü saat 12.00'de Zeytinburnu Belediyesi önünde bir açıklama yapacaklarını, haklarını arayacaklarını söyledi.