'Madem sakıncalıydık, neden yıllarca çalıştırdınız?'

AKP'nin 'taşerona kadro' vaadinin büyük bir işçi kıyımına dönüşmesinin örnekleri yurt genelinde artıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne yıllardır hizmet veren yaklaşık 300 işçi, 'arşiv araştırması' ve 'güvenlik soruşturması' bahaneleriyle işsiz bırakıldı. Yaşadıkları kıyımı soL Haber'e anlatan işçiler, 'Madem sakıncalıydık, neden yıllardır çalıştırıyordunuz' diye soruyor.

AKP'nin "taşerona kadro" vaadinin büyük bir balon olduğunun kanıtları her geçen gün daha net bir şekilde gözler önüne seriliyor. Ülke genelinde kadro bekleyen on binlerce taşeron işçisi, "arşiv araştırması" ve "güvenlik soruşturması" bahaneleriyle işten çıkarılıyor.

İşçi kıyımının örneklerinden biri de Balıkesir'de yaşanıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne taşeron olarak yıllardır hizmet veren yaklaşık 300 işçi, "arşiv araştırmasına takıldınız" ve "güvenlik soruşturmasından geçemediniz" bahaneleriyle işsiz bırakıldı.

'MADEM SAKINCALIYDIK NEDEN YILLARCA ÇALIŞTIRDINIZ?'

Yaşadıkları işçi kıyımını soL Haber'e anlatan işçilerin sorularımıza yanıtları şöyle:

Taşeron işçisi olarak çalışıyordunuz, kadro bekliyordunuz ve işsiz kaldınız, yaşadığınız süreci kısaca anlatır mısınız?

Biz yıllardır taşeron firmaların işçisi olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin işlerinde çalışıyorduk. 2018 başında kadroya alınacağız diye büyük bir hevesle sınavlara girdik. Nisan başında bir baktık ki, yaklaşık 300 işçi "arşiv araştırmasından olumsuz sonuç geldi" veya "güvenlik soruşturmasına takıldınız" gibi sözlerle işten çıkarılmış. Kadro beklerken, elimizdeki işten de olduk.

İtiraz, hak arama, örgütlenme, mücadele gibi seçenekleri devreye soktunuz mu? Bazı örnekler var, örneğin Ataşehir Belediyesi işçileri yan yana gelip birlikte, örgütlü hareket ettiler ve kazandılar. Sizin böyle bir girişiminiz yok mu?

İtiraz için belediyeye gidiyoruz, valiliğe gönderiyorlar. Valiliğe gidiyoruz, taşeron firmanızla konuşun diyorlar. Sesimizi duyan yok. Hepimiz işsiz kaldık. Nereye gideceğimizi, ne yapacağımzı bilemiyoruz. Hiç kimse bizimle ilgilenmiyor. Bir araya da gelemedik sesimizi duyurabilmek için. Zaten hiçbirimiz sendikalı değildik. Yani anlayacağınız saçma sapan bir bahaneyle, yıllardır çalıştığımız işlerimizden atılmış olduk. Biz şimdi ne yapacağız?

Siz anlayabildiniz mi bu "arşiv araştırması" ya da "güvenlik soruşturması" denilen işlemi? Size bir açıklama yaptılar mı? Somut olarak şu nedenden dolayı diye...

Biz madem sakıncalıydık, o halde yıllardır neden çalıştırdınız? Aramızda eski hükümlüler de var, cezalarını çekip çıkmışlar, aile kurmuşlar çoluk çocuğa karışmışlar. Yıllarca taşeron işçisi olarak belediyenin çeşitli bölümlerinde çalışmışlar. Hiçbir sorun olmamış. Şimdi birdenbire "arşiv araştırması" veya "güvenlik soruşturması" karşımıza çıkarılıyor. Tam da "kadro" beklediğimiz bir zamanda, bir bakıyoruz işsiz kalmışız. Nedir bu arşiv araştırması, güvenlik soruşturması? Hangi ölçülere göre yapılıyor, hangi yönetmeliğe, yasaya, kritere göre hesaplanıyor? Hiçbir tatmin edici yanıt alamadık. Sesimizin duyulmasını istiyoruz...