Beşiktaş Belediyesi'nin taşeron işçileri kararlı: Burayı terk etmeyeceğiz

İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'nin taşeron işçileri 'arşiv araştırması' ve 'güvenlik soruşturması' bahanesiyle kadroya alınmak yerine işten çıkarılmışlardı. Taşeron işçileri haftaya direnişle başladı. Belediye önünde toplanan işçiler, 'AKP'nin güvenlik soruşturması adı altındaki kıyım yöntemini, CHP'li belediye fırsata çevirdi' diyerek işyerlerini terk etmeyeceklerini söylediler.

İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'nin taşeron işçileri "arşiv araştırması" ve "güvenlik soruşturması" bahanesiyle kadroya alınmak yerine işten çıkarılmışlardı. Taşeron işçileri haftaya direnişle başladı. Belediye önünde toplanan işçiler, "AKP'nin güvenlik soruşturması adı altındaki kıyım yöntemini, CHP'li belediye fırsata çevirdi" diyerek işyerlerini terk etmeyeceklerini söylediler.

soL Haber'e konuşan taşeron işçileri, "arşiv araştırması" bahanesiyle işsiz bırakıldıklarını belirterek, "Bize işten çıkarılmamız konusunda herhangi bir gerekçe sunulmadı. Bir şeylerle ilişkilendirerek bizi itham etmiş oldular. Bazı belediyeler hiç işçi çıkarmazken, kimi belediyeler bu durumu fırsata çevirip işçi kıyımı yaptı. Bizim belediyemiz hiçbir şekilde bize sahip çıkmadı. Perşembe gününden beri oturuyoruz, bizimle görüşme bile yapmadılar. İşimizi, ekmeğimizi geri alana kadar eylemimizi devam ettireceğiz. Kamuoyunu yanımızda olmaya davet ediyoruz" dedi.

İşten çıkarılan işçiler yaşadıklarını ve kararlılıklarını şöyle anlattılar:



