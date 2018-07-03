TKP'den Flormar işçilerine destek ziyareti

Sendikaya üye oldukları için işten atılan Flormar işçilerine, direnişin 50'nci gününde Türkiye Komünist Partisi dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Petrol-İş Sendikası'na üye oldukları için işten atılan Flormar işçilerine direnişlerinin 50'nci gününde bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. TKP adına Aydemir Güler ile sanatçı Orhan Aydın ve Cansu Fırıncı dayanışma ziyaretinde işçilere destek verdi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan, Fransız kozmetik tekeli Yves Rocher bünyesinde yer alan ve Türkiye'deki en büyük kozmetik üreticilerinden olan Flormar'da işçiler, Petrol-İş sendikasına üye oldukları için işten çıkarılmıştı. İşçilerin direnişinin 50'nci gününde TKP dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

'TKP HEP BURADA OLACAK'

TKP adına konuşan Aydemir Güler, işçileri elli gündür dimdik durarak direnişlerini devam ettirdikleri için tebrik etti. Direnişin 11'inci gününde Flormar’a geldiklerini dile getiren Güler, “O zaman seçim vardı. Biz seçimde oy almak için değil, sizin gibi direnişleri daha fazla duyurmak için seçimlere girdik. Şimdi seçim geride kaldı ama biz yine buradayız. Çünkü Türkiye’nin sizin gibi mücadele eden, örgütlenen, direniş gösteren, hakkı için mücadele eden, hakkını arayan insanlara ihtiyacı var. Örgütlenmemiz gerekli, direnişleri artırmamız gerekli. Biz hep burada olacağız.”

Sanatçı Orhan Aydın, ülkede hakkını arayan, mücadele eden işçilerin, bu topraklara dair umudu yeşerttiğini vurguladı. Aydınlanmacı, ilerici sanatçıların direnişte işçilerin yanında olduğunu söyledi.

Sanatçı Cansu Fırıncı, Flormar direnişinin yanında olduğunu, haksızlığa, sendikalaşmaya karşı olanların karşısında örgütlenmek gerektiğini söyledi. Kendisi gibi birçok oyuncu arkadaşının Flormar direnişinin yanında olduğunu bildiğini söyleyen Fırıncı, sözlerini Nâzım Hikmet’in dizeleriyle tamamladı.