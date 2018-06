Direnişin sesi Kadıköy'de yankılandı: Bu düzen değişecek, Flormar işçisi kazanacak

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nden (GOSB) yer alan Flormar fabrikasının önünde 18 gündür süren işçi direnişi bugün Kadıköy'de yankılandı. Süreyya Operası önünde buluşan yüzlerce kişi, sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan Flormar işçilerine ses verdi. Direnişçi işçiler, Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun bağımsız milletvekili adayları da eylemin katılımcıları ve konuşmacıları arasındaydı.

Eylem öncesinde Flormar direnişcileriyle dayanışma amacıyla, bazı katılımcılar Flormar'ın ana hissedarı Yves Rocher'nin Bahariye'deki iki mağazasına giderek çalışanlara ve müşterilere süreci anlattılar ve destek istediler.

Türkiye Komünist Partisi'nin girişimiyle kurulan Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun çağrısıyla gerçekleşen eylemde "Flormar işçisi direnişin simgesi", "Boyun eğme bu düzeni değiştir", "siz orada biz burada omuz omuza", "bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları atıldı.

HÜKÜMET YETKİLİLERİNE YANIT

Eylemde TKP Merkez Komitesi adına açılış konuşmasını yapan Gülçin Uz, "insanın insanı sömürmediği, işsizliğin son bulduğu bir Türkiye istiyoruz" diyerek, "Flormar önünde direnen 124 işçiyle, bu düzeni değiştirmek isteyenlerin kaderinin ortak olduğunu" vurguladı.

"Bugün buradayız çünkü Flormar adlı şirketin işçileri 18 gündür direnişteler" diyerek söze başlayan Gülçin Uz, konuşmasında 24 Haziran sonrasında Türkiye'nin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içerisinde yer alacağını iddia eden hükümet yetkililerine yanıt verdi:

"Bizim sesimiz Flormar işçilerinin sesiyle ortak. Daha iki gün önce hükümet yetkililerinden biri çıkıp şunu söyleyebiliyor: 24 Haziran'dan sonra ülkemizin ekonomisi dünyanın en büyük ilk on ekonomisinin içerisine girecek. Biz zaten yıllardır dünyanın ilk onunun içine sokulduk. Türkiye yıllardır işsizlikte, yoksullukta, çocuk işçilikte, sigortasız çalışmada ilk onun içerisinde."

'İŞÇİDEN İSTENEN BOYUN EĞMESİ'

"İşçiden daima susmasının ve kendine verilenle yetinmesinin istendiğini" belirten Gülçin Uz, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

'İNSANIN İNSANI SÖMÜRMEDİĞİ BİR TÜRKİYE'

"Bu düzen değişmeli" diyenlerle Flormar işçisinin mücadelesinin ortak olduğunu ifade eden Gülçin Uz, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:



FLORMAR İŞÇİSİ: DAHA ÇOK KENETLENDİK

"Faşo Flormar", "Bu düzen değişecek, Flormar işçisi kazanacak" yazılı dövizlerin taşındığı eylemde konuşan Flormar işçisi direnişe giden süreci anlatarak, "baskılarla mücadelemizi durdurabileceklerini zannettiler ama biz daha çok kenetlendik" diye konuştu.

Flormar işçileri adına söz alan işçi konuşmasında şu ifadelere yer verildi:

"Bizler yıl başından bu yana Petrol-İş'te sendikalaşma sürecine girdik. İki aylık bir süreçte yasal çoğunluğu elde ettik. Bakanlık ve sendika tarafından bu saptandı ve iş yerine iletildi. Ancak baskılar başladı. İlk önce 12 arkadaşımız işten çıkarıldı. Böylece sendikalaşma mücadelemizi durdurabileceklerini zannettiler. Ancak onlar bu şekilde hareket ettikçe, biz daha fazla kenetlenerek, üye sayımızı arttırarak direnişimizi devam ettiriyoruz. Arkadaşlarımız da mola saatlerinde alkışlar ve ıslıklarla bize destek olmak istediler ve bu yüzden yönetim onları da işten çıkardı. Bugün arkadaşlarımız işe giderken servislerden bir tanesi arkadaşlarımızın üzerine araç sürdü. Bu da yetmiyormuş gibi direnişteki arkadaşlarımıza bıçak çekti. İki arkadaşımız yaralandı. İçerideki arkadaşlarımızla yan yana gelmeyelim diye ellerinden geleni yapıyorlar ama engelleyemeyecekler. Biz çok bir şey istemedik, kaynayan çorbamızın yanına bir parça et istedik. Buradan şahsım, sendikam ve direnişteki bütün arkadaşlarım adına sesimize ses olduğunuz için, dileklerimize, duygularımıza tercüman olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum."

MİLLETVEKİLİ ADAYLARINDAN DESTEK

Kadıköy'de gerçekleştirilen eyleme Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Orhan Aydın, 1. Bölge Milletvekili Adayı Aydemir Güler ve Kocaeli Milletvekili Adayı Mustafa Tozkoparan da katıldı. Platform'un İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Atakan Boyoğlu'nın ise aynı saatlerde Avcılar Belediyesi işçilerinin direnişine ziyarette bulunduğu için eyleme katılamadığı bildirildi.

Flormar işçisinin ardından söz alan İstanbul 2. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Orhan Aydın şu şekilde konuştu:

AYDIN: HAZİRAN DİRENİŞİNİ SELAMLIYORUM

Konuşmasına beş yıl önce Türkiye'yi sarsan Haziran Direnişi'ni selamlayarak devam eden Orhan Aydın, Haziran Direnişi'nde yaşamını kaybedenlerin isimlerini sayarak "katillerinden hesap soracağız" dedi. Orhan Aydın şöyle konuştu:

GÜLER: ON MİLYON KİŞİ BUHARLAŞMADI

Orhan Aydın'ın ardından söz alan Bu Düzen Değişmeli Platformu 1. Bölge Milletvekili Adayı Aydemir Güler de Haziran Direnişi'ni selamlayarak konuşmasına başladı.

Aydemir Güler konuşmasında eyleme katılanlara şöyle seslendi:

"Gezi'de başlayan, bütün ülkeye yayılan o büyük halk hareketinin üzerinden beş yıl geçti. Şimdi konuşuyoruz, tartışıyoruz: Bitti mi? Geri mi çekildi? Buharlaştı mı? On milyon, on beş milyon kişinin buharlaştığı tairhin hangi anında görülmüş, mümkün mü böyle şey?

Ama bazen sosyal mücadeleler ileri atılır, bazen de durağanlaşır.Neden durağanlaşır biliyor musunuz? O on beş milyon örgütsüzse halk hareketi durağanlaşmaya mahkumdur. Geri gelmesi için örgüt gerekir. Biliyoruz ki örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. Beş yıl önce Türkiye ayağa kalktı ve beş yıl önce Türkiye işçi sınıfının örgütlülüğü zayıftı."