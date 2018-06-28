Flormar işçisine destek büyüyor: #FlormarVeYvesRochereBoykot

Petrol-İş Sendikası'na üye oldukları için işten atılan Flormar işçilerine destek büyüyor. Twitter'da bu akşam #FlormarVeYvesRochereBoykot etiketiyle işçi düşmanlarına karşı boykot çağrısı var.

Sendikalı oldukları gerekçesiyle 124 işçiyi işten atan Flormar'a karşı boykot büyüyor.

İşçilere destek olmak için bu akşam binlerce kişi sosyal medya hesaplarında #FlormarVeYvesRochereBoykot etiketiyle mesaj yayınlıyor.

Petrol-İş Sendikası'na üye oldukları için işten atılan Flormar işçileri, 14 Mayıs'tan bu yana fabrika önünde direnişte. Flormar direnişinin başından bu yana, şirketin asıl patronu olan Yves Rocher ise, kendisini konunun dışında tutma çabasında.

Öte yandan markalar ayrı olsa da, Flormar'ın asıl patronunun Yves Rocher'un da kurucusu ve sahibi olan Rocher ailesi olduğu biliniyor.