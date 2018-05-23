Flormar'da direnen işçilere 'selam veren' işten çıkarılıyor

Sendika üyesi oldukları için işten çıkarılan Flormar işçileri direnişine devam ederken, 5 işçi daha fabrika önünde direnen işçilere destek verdiği için işten çıkarıldı.

Petrol-İş Sendikası'na üye oldukları için işten atılan Flormar işçilerinin direnişi dokuzuncu gününe girerken atılan işçilerin sayısı da 120'ye ulaştı.

Fabrikada çalışan 5 işçi, direnişteki işçilere destek verdikleri için işten çıkarıldı. İşten çıkarılan Flormar işçileri soL'a yaptıkları açıklamada, direnişe destek vermelerinin ardından fabrika yönetimi tarafından bir odaya çekildiklerini ve saatlerce bekletildiklerini ve "üretim departmanına geçmedikleri takdirde istifa etmeleri gerektiğinin" söylendiğini belirtti. İşten çıkarılan işçiler, direnişteki arkadaşlarına 'selam verdikleri için' işverenin tehditlerine maruz kaldıklarını açıkladı.

İstifa etmeye zorlanan işçiler fabrika önündeki direnişe katılarak haklarını aramaya başladı.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun Kocaeli bağımsız milletvekili adayı Mustafa Tozkoparan da işçilerle dayanışmak üzere fabrika önündeydi.

Flormar'da sendika örgütlenmesi için yürütülen mücadele, 9 gündür fabrika önündeki direnişle devam ediyor.