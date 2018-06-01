Direnen Flormar işçilerine saldırı

Flormar’da Petrol-İş sendikasına üye olduğu için işten atılan ve iki haftadır fabrika önünde direnen işçiler, bu sabah servis şoförünün saldırısına uğradı. Servis şoförü aracı direnen işçilerin üzerine sürünce, iki kadın işçi ile sendika şube başkan yardımcısı hafif şekilde yaralandı.

Gebze Organize Sanayi Sitesi’ndeki kozmetik fabrikası Flormar’da Petrol-İş sendikasına üye olduğu için işten atılan işçilerin direnişi sürerken bu sabah provokatif bir saldırı yaşandı.

Evrensel'in haberine göre sabah vardiyası işçilerini fabrikaya bırakan servis şoförü, işçilere sataşarak bıçak çekti.

Daha sonra servis aracını işçilerin üzerine sürdü. Kadın işçilerden birinin parmağı, diğerinin el bileği zedelendi, sendika şube başkan yardımcısı da ayağından yaralandı.

Fenalaşan iki işçi hastaneye kaldırılırken işçiler servis şoförünün fabrika yönetiminden talimat aldığını ve işçileri provoke etmek istediğini düşündüklerini söyledi.

Yaşanan olayı soL Haber'e anlatan Petrol-İş Gebze şubesi başkan yardımcısı Şivan Kırmızıçiçek, "Flormar'a servis hizmeti veren seyahat firmasının şoförünün saldırısına uğradık. İşçi getiren servis şoförü işçilerle tartıştı, bıçak çekme girişiminde bulundu. Güvenlik görevlileri aracı içeriye aldılar. Aynı şoför çıkışta yine aynı hareketleri yaptı ve fabrika önünde direnen işçilerin üzerine aracını sürdü. Bir kadın işçimiz fenalaştı, iki kadın işçi de parmağından ve el bileğinden yaralandı. Ben de ayağımdan hafifçe yaralandı, şu an ayağımın üzerine basamıyorum. Servis şoförünün, işçileri provoke etmek için dolduruşa getirildiğini düşünüyoruz" dedi.