Marka farklı, patron aynı: Yves Rocher ve Flormar Direnişi

Flormar Direnişi'nin başından bu yana, şirketin asıl patronu olan Yves Rocher, kendini 'temiz' tutmaya çalıştı. Ancak markalar ayrı olsa da, Flormar'ın asıl patronu Yves Rocher'nin de kurucusu ve sahibi olan Rocher ailesi.

Flormar Direnişi'nin başından bu yana şirketin asıl patronu olan Yves Rocher, kendini "temiz" tutmaya çalıştı. Fransız kozmetik devi Yves Rocher'yi protesto edenlere "biz ayrı markayız" yanıtını verdi. Ancak markalar ayrı olsa da, Flormar'ın asıl patronu Yves Rocher'nin de kurucusu ve sahibi olan Rocher ailesi. Flormar'daki işçi düşmanı uygulamalar, Yves Rocher'yi de doğrudan bağlıyor.

Kamuoyunda büyük ses getiren Flormar Direnişi, tüm kararlılığıyla sürüyor. Flormar yönetimi, işçi düşmanı tutumunu gizleyemediği için reklam ve basın bültenleriyle “marka itibarını” ayakta tutmaya çalışıyor. Ancak satışların ciddi biçimde düşmeye başladığı gerçeği, Flormar'ın içinde saklayabildiği bir sır olmaktan çoktan çıktı.

Flormar markasını üreten Kosan Kozmetik, üretimin aksamaması ve satışların azalmaması için yoğun çaba gösterse de direnişin kamuoyunda ses getirmesi markayı oldukça güç durumda bırakıyor.

Direniş boyunca Flormar yönetiminin ve Flormar'ın asıl sahibi olan Fransız Group Rocher'nin bir başka çabası ise grubun amiral gemisi olan Yves Rocher markasını temiz tutmaya çalışmaları oldu. Kamuoyunda ve sosyal medyada Flormar Direnişi ile bir araya getirilmemesi için yoğun çaba harcansa da, Flormar'da yaşanan işçi düşmanı tüm uygulamalar Yves Rocher şirketi ve yönetimini doğrudan bağlıyor.

İKİ MARKANIN DA YÖNETİCİSİ AYNI

1972 yılından beri Flormar markasının üreticisi olan Kosan Kozmetik şirketinin yüzde 51'lik hissesi, 2012 yılında Yves Rocher SA şirketine bağlı Laboratoires de Biologie Vegetale Yves Rocher S.A. tarafından satın alındı.

Yani Flormar markası o tarihten bu yana Group Rocher'nin markalarından birisi haline geldi. Kosan Kozmetik'in çoğunluk hissesine sahip olan grup, şirketin yönetim kurulunu da belirledi. Flormar'ı üreten Kosan Kozmetik şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Bris Rocher oldu.

Group Rocher'nin kurucusu olan ve markaya ismini veren dede Yves Rocher'nin torunu olan Bris Rocher, aynı zamanda Yves Rocher şirketinin de CEO'su.

Yani Flormar'da kararları Rocher ailesi veriyor. Flormar'da yaşananlardan doğrudan Rocher ailesi ve Yves Rocher markası da sorumlu durumda.

YVES ROCHER GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR

Yves Rocher, Flormar için başlatılan ürün boykotunun Yves Rocher'ye sıçramasından çekiniyor.

Yves Rocher, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Flormar direnişi ile ilgili paylaşım yapan ve Yves Rocher’i protesto eden tweetler atan bazı kişilere bir mesaj göndererek Flormar ile Yves Rocher’nin iki ayrı marka olduğunu belirtti. Tweet mesajlarında şirketi @YvesRocherTR ve @YvesRocherFR etiketlerini kullananlara gönderilen bu açıklamayla, Flormar ile ilgilerinin bulunmadığı algısı yaratmaya çalışıyorlar. Şirketten gönderilen mesaj şöyleydi:

"Merhaba,

Yves Rocher markasının, Kosan Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından başlatılan süreç ve ona ait olan Flormar markası ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. Rocher Group bünyesinde, Yves Rocher ve Türkiye’de Kosan Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından piyasaya sürülen Flormar tamamen farklı iki markadır.

Bilginize sunarız."

Flormar Direnişi'nin sesini tüm Türkiye'ye duyurması, Flormar ile Yves Rocher'yi oldukça rahatsız etti. Kadınlar için üretim yapan iki kozmetik markasının "itibarı"na büyük zarar veren işçi düşmanı tutumları, giderek satış rakamlarına da yansımakta.

Yves Rocher, kadın, çevre ve insan haklarına saygı duyduğunu iddia eden, organik ürünler ürettiğini belirten, markanın bu imajını pekiştirmek için çok sayıda sosyal sorumluluk projesine imza atan bir marka olarak öne çıkıyor. Tam da bu nedenle, Flormar Direnişi ile Yves Rocher isminin yan yana anılmasından oldukça rahatsız oluyorlar.

Sosyal medyada, canhıraş biçimde Flormar ile apayrı markalar olduklarını belirten mesajları yaymalarının nedeni bu durumla ilgili.

YVES ROCHER NE İNSANA NE DE ÇALIŞANA SAYGI DUYUYOR

Flormar'ın çoğunluk hissesine sahip olan Fransız kozmetik tekeli Yves Rocher, "kadınların güzelliği için çalıştığı"nı ve “insana ve doğaya saygı”yı marka mottosu olarak benimsiyor. Marka saygınlığı adına, çok sayıda sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Ancak, Yves Rocher yönetimi ve CEO'su, Flormar'da işçilerin en temel haklarına saygı göstermediği gibi sendikalaştıkları için onları işten çıkartıyor.

Dünyaya, doğa ve ekolojiye saygı gösterdiğini iddia eden Yves Rocher altına imza attığı uluslararası belgelere de aykırı hareket ediyor. Yves Rocher firmasının uymayı taahhüt ettiği, Birleşmiş Milletler Küresel İlkelerinde (Global Compact) “İşverenler, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli...” diyen maddeyi takmadığı görülüyor.

'GÜZEL DAVRAN' SLOGANI KAĞIT ÜZERİNDE KALDI

Yves Rocher marka sloganı olarak "Act Beautiful" (Güzel Davran) ifadesini kullanıyor. Ancak işçi düşmanı tutumu ve sendikalaşmak isteyen kadınların işten atılmasında dahli olması nedeniyle, bu slogan da ancak kağıt üzerinde kalıyor.

Küresel sendika federasyonu IndustriALL Avrupa'da, Flormar Direnişi'ne destek olmak için Yves Rocher'ye tepki gösteren çalışmalarını şirketin sloganına atfen "Act Beautiful in Turkey" başlığıyla yürütüyor.

AGRESİF REKLAM KAMPANYASINA BAŞLADILAR

Yves Rocher, diğer kozmetik firmalarının aksine doğrudan reklam çalışması yerine sosyal sorumluluk projeleri ve benzer çalışmalarla “reklamını” yapmayı tercih eden bir şirket. Flormar Direnişi'nin başlamasından sonra ise marka isminin süreçten olumsuz etkilenmesi nedeniyle Yves Rocher'nin agresif bir reklam çalışmasına başladığı görülüyor.

Daha önce reklam mecrası olarak Türkiye'de televizyonu çok sınırlı kullanan Yves Rocher, çok sayıda TV reklamı yayınlamaya başladı. Seçim curcunasına rağmen başta otobüs durakları olmak üzere birçok açıkhava mecrasında Yves Rocher ürünlerinin reklamları boy gösterir oldu.

MÜŞTERİ KARTLARININ İPTALİNDE ZORLUK ÇIKARIYORLAR

Olası bir tepkilere karşı Yves Rocher, satış mağazaları çalışanlarına konuyu “bilmezlikten” gelmeleri, tepki gösterenlerle iletişime geçmemeleri, tepki gösterenlere herhangi bir aksiyon almamaları yönlü mesajlar atıldı.

Öte yandan, Flormar Direnişi ile dayanışmak ve Yves Rocher'ye tepki göstermek için Yves Rocher müşteri kartlarının iptal edilmeye başlanmasının firmayı rahatsız ettiği anlaşılıyor. Müşteri kartı iptal talebini satış mağazalarında gerçekleştiremeyeceklerini belirten Yves Rocher, tepki gösteren müşterilere Müşteri Hizmetlerinin 0212 325 87 87 nolu telefonunu aramalarını istiyor. Ancak bu telefonu arayanlara da, telefonla iptal isteminin gerçekleştirilemeyeceği belirtilerek müşteriler [email protected] adresine e-posta atmaya yönlendiriliyor.