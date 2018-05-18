Flormar dayanışma ziyareti: 'Güzellik ürünleri değil mücadele güzelleştirir'

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Aydemir Güler ve Kocaeli Bağımsız Milletvekili adayı Mustafa Tozkoparan, sendikaya üye oldukları için işten atılan, direnişteki Flormar işçilerini ziyaret etti.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Aydemir Güler ve Kocaeli Bağımsız Milletvekili adayı Mustafa Tozkoparan direnişteki Flormar işçilerine bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Petrol-İş Sendikası'na üye oldukları için işten atılan Flormar işçilerinin direnişi dördüncü gününe girerken atılan işçilerin sayısı da 115'e ulaştı. Petrol-İş Şube Başkanı Süleyman Akyüz "Ziyarete gelenlerin sınıf dostları olduğunu vurgularken", Aydemir Güler "Birileri patronun yanındayken biz sınıfın yanındayız" dedi.

Petrol-İş sendikasında örgütlendikleri için hukuksuz bir şekilde işlerine son verilen Flormar fabrikası çalışanları bugün direnişlerinin dördüncü günündeydi. Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler ve Kocaeli bağımsız milletvekili adayı Mustafa Tozkoparan işçilere dayanışma ziyaretinde bulundu. İşçilerin direnişinin dördüncü gününde Sandoz ve Novartis işçileri de destek için Flormar işçilerinin yanındaydı.

Ziyaret sırasında Petrol-İş Şube Başkanı Süleyman Akyüz bir konuşma yaptı. Akyüz, Flormar önünde toplananların emek ve sınıf dostları olduğunu vurguladı. Flormar yönetiminin yaptığının insanlık dışı olduğunu söyleyen Akyüz, sınıf mücadelesinin yükseltilmesi gerektiğinin altını çizdi.

‘BİRİLERİ PATRONUN, DİĞERLERİ SINIFIN YANINDA’

Akyüz'ün ardından konuşan İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler "Başkan bir avuç arkadaşız burada, 120 kişiyiz dedi. Biz de 50 kişi geldik, biz de bir avucuz ama bakmayın siz bir avuç olduğumuza, burada başka bir şey var. Burada hakkını arayan insan var. Bu öyle avuca falan sığmaz... Bu düzen böyle devam etmez ama bir koşulla devam etmez, mücadele edersek devam etmez, örgütlenirsek devam etmez" ifadelerini kullandı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun “arabuluculuk düzenlemesi”nden patronlar olarak duydukları memnuniyeti ifade ettiği açıklamaya atıfta bulunan Güler, arabuluculuk düzenlemesiyle işçileri istedikleri gibi çıkartabildikleri için sevinenlerden adalet beklemenin anlamsız olduğunu vurguladı. Güler, patronların hukuku hak arayanlara karşı kullandıklarını söyledi.

Güler, "Burada güzellik ürünleri üretiliyor. Bu güzellik ürünleri mi insanı güzelleştirir yoksa şurada mücadele etmek mi, sınıf dayanışması mı?" diye sordu.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Aydemir Güler ve Kocaeli Bağımsız Milletvekili adayı Mustafa Tozkoparan direnişteki Flormar işçilerine bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. @AydemirGuler @mtozkoparan1 #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/OUJAgozoqz — TKP (@tkpninsesi) 18 Mayıs 2018

Yenikapı'da AKP tarafından "Filistin'le dayanışma" için yapılan mitinge de değinen Güler, "Bugün Filistin'le dayanışma diye toplanıyorlar, bundan 3 ay önce İsrail'e karşı Filistin'le dayanışma gösterdikleri için öğrencilerin kredilerini kesmişlerdi ve yurttan atmışlardı" derken kimin İsrail'in kimin Filistin'in yanında olduğuna dikkat çekti.

Seçim gündemi hakkında konuşan Güler seçimin kendileri için bahane olduğunu, seçim olmasa da geleceklerini belirtti. "Birileri patronun, diğerleri sınıfın yanında, biz ikincisiyiz" diyen Güler, konuşmasını "Flormar güzellik ürünleri fabrikası. Fakat burada insanı güzelleştiren fabrika önündeki direniştir" sözleriyle bitirdi.

‘BURADAKİ MÜCADELE ÖRNEKTİR’

Güler'in ardından işçilere seslenen Kocaeli Bağımsız Milletvekili adayı Mustafa Tozkoparan, "Ben bir metal işçisiyim, yıllarca Birleşik Metal İş Sendikası'nda temsilcilik yaptım. Bir şey öğrendim burada, emeğine, onuruna sahip çıkmayan işçiler kaybediyor" derken, Flormar işçilerinin direnişinin herkese örnek olduğunu, bu eylemlerin kendilerini geleceğe taşıyacağını dile getirdi.

Kocaeli Bağımsız Milletvekili adayı Mustafa Tozkoparan Flormar işçilerine seslendi. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/xyBqgzn5Hy — BuDüzenDeğişmeli (@DuzenDegismeli) 18 Mayıs 2018

Mustafa Tozkoparan'dan sonra konuşan bir direnişçi işçi Flormar'daki direnişe gelenlerin sınıf mücadelesi için geldiklerini vurguladı. Patronun kendilerini işten atmasının işçileri birleştirdiğini vurgulayan işçi bu birleşmeyle daha büyük haklar kazanacaklarını belirtti.

TOPLAM 115 İŞÇİ ATILDI

Sendikal örgütlenme haklarını kullandıkları için Flormar işçilerinin işlerine son verilmişti. Salı günü işine son verilen çalışma arkadaşlarıyla dayanışma gösterdikleri için sonrasında 18 kişinin daha işine son verildi. Bu sabah da sigara arası sırasında alkış tuttukları için 6 kişi daha işten atıldı.

İşlerine son verildikten sonra herhangi bir tazminat ödemesinde bulunmayan Flormar yönetimi, 115 kişinin işten atılması konusunda basına "Kavga çıkardılar" diyerek gerçeği yansıtmayan bir açıklamada bulunmuştu.