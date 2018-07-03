MATA işçilerine PAME'den dayanışma mesajı

MATA Otomotiv'de işten çıkarılan işçilere Yunanistan'daki Tüm İşçilerin Militan Cephesi'nden (PAME) dayanışma mesajı geldi.

Yunanistan'da Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME), işten çıkarılan MATA işçileriyle dayanışma mesajı yayımlayarak şirketin sendikal örgütlenme ve eylemlere saldırısını kınadı.

Mesajda "Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) Türkiye'de faaliyet gösteren MATA şirketinin sendikal eylemlere olan saldırısını ve 1 Temmuz'da 29 işçinin işten çıkarılmasını kınıyor" denilerek şöyle devam edildi:

"Jaguar, Tesla, Aston Martin, Bentley ve diğer büyük uluslararası şirketler için araba parçaları üreten MATA, sendika faaliyetlerine katılan 29 işçiyi işten çıkardı. İşten çıkarılanlardan ikisi Birleşik Metal İş sendikasının temsilcileriydi. PAME, MATA'nın sendikal örgütlenme ve eylemlere olan saldırılarını kınıyor. İşçiler ve Birleşik Metal İş sendikasıyla dayanışmamızı ifade ediyor, işten çıkarılanların geri alınmasını talep ediyoruz."

