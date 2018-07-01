MATA Ahşap'ta işçi kıyımı!

MATA Ahşap Otomotiv patronu, ikisi sendika temsilcisi 29 işçiyi haksız bir şekilde tazminatsız olarak işten çıkardı.

MATA Ahşap Otomotiv patronu işçi düşmanı adımlarını sürdürüyor.

Daha önce de işten atma haberleriyle gündeme gelen fabrikada, devam eden iş kolu davası sürecinde patronun sendika aleyhine dilekçe ve raporlar sunması sonrası işçiler bir süredir iş yavaşlatma ve fazla mesai yapmama eylemi yapıyordu.

İşçilerin bu tepkisinin ardından patron, ikisi sendika temsilcisi olan 29 işçiyi hukuksuz şekilde işten çıkardı.

İşçiler Birleşik Metal İş Genel Merkezi'nde toplanıp önümüzdeki süreçte nasıl bir mücadele programı çıkaracaklarını belirleyecek.