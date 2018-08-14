Koç Holding'in yılın ilk yarısındaki toplam cirosu 57,9 milyar TL

Koç Holding 2018 yılının ilk yarısında konsolide bazda toplam 57,9 milyar TL gelir elde ederken, 2,6 milyar TL konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi.

Koç Holding, 2018 yılının ilk yarısında konsolide bazda toplam 57,9 milyar TL gelir elde etti. Şirket ayrıca, 2,6 milyar TL konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi.

Finansal sonuçları değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu şunları söyledi:

“Kombine yatırımlarımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artarak 4,1 milyar TL’ye yükseldi. Böylelikle son 5 yılda 35 milyar TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirmiş olduk. Yatırımlarımıza sürdürülebilir büyüme odağımızla devam ederken, şirketlerimizin küresel çapta rekabetçiliklerini ve yetkinliklerini geliştiriyoruz” dedi.

Çakıroğlu sözlerine söyle devam etti:

“Bu sene de ISO 500 ve Türkiye İhracatçılar Meclisi sıralamalarındaki ilk 10 şirketin 4’ü Koç Topluluğu’na ait. 2017 yılında en çok ihracat yapan şirketler listesinde Ford Otosan 1’inci, Tofaş 3’üncü, Tüpraş 5’inci, Arçelik 8’inci sırada yer aldılar. Diğer yandan Koç Holding ülkemizi Fortune 500’de temsil eden tek Türk şirketi olmaya devam etti. Bu seneki sıralamada 28 basamak birden yükselerek 435’inci sıraya çıktık.”

Koç Topluluğu’nun ihracat performansına dikkat çeken Levent Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Otomotiv sektöründe ürettiğimiz modeller ihraç pazarlarında ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Türkiye’nin ihracat şampiyonu olan Ford Otosan yılın ilk yarısında ihracat adetlerini yüzde 8 artışla 165 bine çıkardı. Bu yıl 50. yılını kutladığımız Tofaş ise ilk altı ayda ürettiği 175 bin adet aracın 140 bin adedini ihraç etti. Böylelikle Koç Topluluğu olarak Türkiye otomotiv üretiminin ve ihracatının yüzde 44’ünü gerçekleştirdik.”

Toplam nakdi ve gayrinakdi kredileri 314,4 milyar TL’ye ulaşan Yapı Kredi’nin 4,1 milyar TL’lik sermaye artışını da başarıyla tamamladığını belirten Çakıroğlu, Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe de güçlü konumunu koruduğunu vurgularken, “Tüpraş artmaya devam eden akaryakıt talebinin yüzde 58’ini karşıladı. Aygaz ise pazardaki liderliğini korudu ve toplam yurtiçi LPG satışları 538 bin ton olarak gerçekleşti. Opet aynı dönemde Opet ve Sunpet markaları ile istasyon sayısını 1.589’a çıkartarak yüzde 17,45 pazar payı ile sektördeki başarısını sürdürdü” dedi.