Koç Avrupa Yatırım Bankası'ndan 68 milyon avroluk kredi aldı

Koç, Romanya'da açmayı planladığı yeni fabrikası için Avrupa Yatırım Bankası'ndan 68 milyon avroluk kredi aldı.

Yurtdışındaki yatırımlarını hızla artıran Koç Holding’e ait Arçelik, Romanya yeni bir fabrika açacak.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre Arçelik, 2011’de Güney Afrikalı Defy’yi 324 milyon dolara, 2016’da da Pakistanlı Dawlance’ı 243 milyon dolara satın almıştı.

Hindistan’da da Tata ile ortak üretime başlayan Arçelik'in Tayland’da üretim tesisi bulunuyor.

Arçelik, 2016’da karar verdiği Romanya'da 105 milyon avroya mal olacak çamaşır fabrikası için geçtiğimiz günlerde önemli bir imza attı. Yaklaşık 36.1 milyon avroya kadar nakit teşvik ayrılan tesise bu kez Avrupa Yatırım Bankası kredi desteği sağladı.

İmzası Romanya’nın başkenti Bükreş’te atılan kredi anlaşması için ayrılan miktar 68 milyon avro yani 385 milyon TL. Gelecek yıl üretime başlayacak olan tesis, 2.2 milyon adet çamaşır makinesi üretecek.

Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Andrew McDowell, kurumun resmi sitesinde yer alan açıklamasında “Desteklediğimiz bu son derece yenilikçi proje ile 480’i doğrudan toplam 900 kişiye istihdam sağlanacak” dedi.