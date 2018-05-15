İşçi yoğun çalışma baskısıyla karşı karşıya

Tüpraş'ın açıkladığı 2018 ilk çeyrek verileri, yılın kalan bölümünde Tüpraş işçisinin yoğun çalışma baskısı altına alınacağını gösteriyor. Son derece riskli tesislerden olan rafinerilerde bu dayatma, yeni iş kazalarına davetiye çıkarıyor ve işçinin güvenliğini tehlikeye atıyor.

Koç Holding’e bağlı Tüpraş, 2018 ilk çeyrek finansal raporunu yayınladı. Raporda en dikkat çeken veri, rafinerilerin yılın ilk çeyreğinde önceki yıllara göre çok düşük bir kapasite kullanım oranı (KKO) ile çalışması oldu. Buna göre Tüpraş KKO ilk çeyrekte, geçen yıl aynı dönemdeki yüzde 106,4 seviyesinden yüzde 78'e düştü. KKO'nun düşmesi, rafinerideki toplam şarjın da geçen yıla göre 7,5 milyon tondan 5,5 milyon tona düşmesine neden oldu.

Bu sert düşüşün nedeni şirket tarafından “planlı bakım duruşları”na bağlandı. Talebin yükseldiği dönem öncesi rafinerilerde yapılan bakım nedeniyle kapasite kullanım oranı düştü. Ancak aynı raporda, 2018 yılı tamamı için ortalama KKO hedefi yüzde 100 seviyesi olarak belirtildi. Bu hedef, kalan üç çeyrekte Tüpraş'ın geçmiş yıllarda bazı dönemlerde olduğu gibi kapasite aşımı ile çalışacağını gösteriyor.

KAPASİTE AŞIMI RİSK DOĞURUYOR

Raporda bahsedildiği gibi, 2018 içerisinde yüzde 100 kapasiteye erişilebilmesi için, kalan dokuz ayda rafinerilerin kapasitelerinin üzerinde ve gerektiğinde birçok risk göze alınarak çalıştırılması gerekiyor. Bu ise Tüpraş’ta, iş güvenliği ve işçi sağlığını tehdit eden temel unsurlardan biri haline gelmiş durumda.

Tüpraş'ta düzenli bakım faaliyetleri ve akılsızca planlanan yeni projeler nedeniyle birçok ünitenin bu dönemde çalışmadığını belirten işçiler, Koç Holding’in bu açığı kapatmak için önümüzdeki aylarda yoğun çalışma baskısı yapacağını vurguladılar.

KÂR HIRSI İŞÇİNİN CANINA KAST EDİYOR

Koç Holding’in kâr hırsı, rafinerileri savaş alanına çevirmiş durumda. Son bir yıl içerisinde, rafinerilerde birçok iş kazası yaşandı. Bu kazalarda birçok işçi yaralandı, 5 işçi de hayatını kaybetti.

Geçen yıl İzmir Rafinerisi’nde nafta tankında meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti. Koç ailesinin kar hırsı sonucu meydana gelen olaydan sonra, Koç Holding patronları ya da Tüpraş üst yönetimi sorguya dahi çağrılmazken, bir mühendis ve iş güvenliği uzmanı aylarca tutuklu kaldı.

Kırıkkale Rafinerisi’nde ise bir iş güvenliği uzmanı, reaktörde gaz ölçümü yaparken boğularak can verdi.