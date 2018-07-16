Koç'un Türk Traktör'ünde işten çıkarmalar başladı

Koç Holding bünyesindeki Türk Traktör'de yurtiçi satışların azalması bahane edilerek işçi çıkarmalar başladı. Üretimde gerilememe olmamasına rağmen çalışma gün sayısı azaltıldı, bir vardiya iptal edildi. Daha az işçiyle aynı iş yapılarak karlılık oranı 'korunmaya' çalışılıyor.

Yılın ilk 5 ayında otomotiv sektöründe üretim ve ihracat rakamları düzenli olarak düştü. Haziran'da da düşüşün sürdüğü görülüyor. Adet bazında üretim ve ihracat gerilemesi ilk 6 ayda yüzde 3'ü geçti. Traktör üretimi ilk 6 ayda yüzde 10'luk artışla otomotiv alt segmentleri içinde en iyi görünüme sahip olmasına rağmen Koç Holding bünyesindeki Türk Traktör'ün işçi çıkarmaya başladığı bildirildi. Daha önce haftalık çalışma gününü bir gün azaltan ve ücret kesintisine giden Türk Traktör'de daha sonra bir vardiyanın kaldırıldığı, arkasından da sözleşmeli işçilerin işten çıkarıldığı ifade ediliyor.

SÖZLEŞMELİLER İŞTEN ATILDI

Evrensel gazetesinin haberine göre Türk Traktör fabrikası yurt içi satışlarının düştüğü gerekçesiyle, haftalık çalışma gününü bir gün düşürmüş ve o günün ücretinden kesinti yapma kararı almıştı. Daha sonra fabrikada haftalık çalışma gününün düşürülmesinin yanısıra üretim bandındaki gece vardiyasını iptal edilmiş, vardiya sayısı da ikiye düşürülmüştü. Yaklaşık iki aydır süregelen bu uygulamaya ilk geçildiği zaman bu uygulamanın 24 Haziran’da son bulacağı fabrika yönetimi tarafından söylenmişti. Ancak seçimlerden sonra da aynı uygulama devam etti. Türk Metal sendikası ve fabrika yönetimi işçi çıkarma olmayacağını ancak bir süre daha bu uygulamanın süreceğini söyleseler de işçi çıkarmaya da başladılar. Bu süreçte sözleşmeli işçilerin önemli bir bölümünü işten atıldı. Fabrika yönetimi bunun yanısıra işçilere “isteyen çıkabilir” diyerek işten ayrılma baskısı yapılıyor.

'ÇIKMAK İSTEYEN ÇIKSIN'

Yaklaşık iki yıldır Türk Traktör’de çalışan bir genç işçi Evrensel'e şunları söyledi: “Yanı başımızdaki genç sözleşmeli arkadaşları işten attılar. İşsizlik almış başını gidiyor, biz de tedirginiz genel olarak işimizden olmaktan. Önce askere gitmeyenleri, sonra sırayla geride kalanları tek tek işten atacaklar bu gidişle. Sendikadan da hiç ses yok, işten çıkarma olmayacak sadece ücretlerden belli bir kesinti olacak dediler ama herkes atılma korkusunu ensesinde hissetmeye başladı.” Başka bir işçi ise, “Tazminatları açmış, çıkmak isteyen çıksın diyor. Herkes bu kadar borca batmışken, işsizlik almış başını gitmişken, kriz kapıdayken kim işten çıkabilir ki?” diye sordu.

RAKAMLAR 'YERİNDE'

Türk Traktör Türkiye'deki en büyük traktör üreticisi. Yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Türk Traktör, "yatırımcı sunumları"nda yer alan bilgilere göre 2012-2017 arasında üretimini düzenli olarak artırdı. 2012 yılında 39 bin adet civarında olan üretim 2017 yılında 48 bin adedi geçti. Büyümede 25 bin adetten 36 bin adede çıkan yurtiçi satışlar etkili oldu. 2017'de 1,15 milyar dolar cirosu olan Türk Traktör'ün brüt kar oranı da yüzde 17 civarında. Türkiye'deki toplam üretimin yüzde 85'ini yapan şirketin 2018'in ilk 6 ayında üretiminin önceki yıla göre gerilemediği dikkat çekiyor. İlk 3 ayda kurdan ötürü cirosu dolar bazında gerileyen şirketin karlılığını korumak için işçilere yönelik baskıları artırdığı, daha fazla işçiyle daha çok iş yapmaya çalıştığı dile getiriliyor.