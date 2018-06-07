Bu yıl Bilderberg toplantısına Türkiye'den katılanlar belli oldu

Bilderberg toplantıları bugünden başlayarak üç gün boyunca Torino'da gerçekleşiyor. Bu yıl Türkiye'den Koç Holding Başkanı Ömer Koç, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hürriyet Daily News yayın yönetmeni Murat Yetkin ve akademisyenler katılıyor. Bu toplantılara önceki yıllarda Türkiye'den Ali Babacan, Mustafa Koç, Selin Sayek Böke, Nuray Met, İlhan Kesici, Soli Özel gibi isimler de katılmıştı.

1954 yılından beri her yıl yapılan Bilderberg toplantıları, bugünden başlayarak üç gün boyunca Torino'da gerçekleşecek.

1954 yılında ilk defa Hollanda prensi Bernhard tarafından, Avrupa ve Kuzey Amerika dünyasının elitlerinin bir araya gelmesi adına düzenlenen organizasyona, o yıldan beri her sene 120 ve 150 arasında değişen sayıda davetli katılıyor.

Dışarıya tamamen kapalı bu kulüp, komplo teorisyenlerinin de sıkça beslendiği bir yer olma özelliğini taşıyor.

Bu yıl, organizasyona 23 ülkeden 131 kişi katılıyor.

Oda TV'nin haberine göre organizasyonun bu seneki katılımcıları arasında Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Belçika Başbakanı Charles Michel, Estonya Başbakanı Jüri Ratas, Hollanda Başbakanı Mark Rutte gibi siyasetçilerin; Vodafone CEO'su Vittorio Colao, Total CEO'su Patrick Pouyanné, Fiat-Chrysler Grubu Başkanı John Elkann, İsrail Bankası'nın eski yöneticilerinden Stanley Fischer gibi iş dünyasından isimlerin yanı sıra; Türkiye'den de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü de (MIT) akademisyenlik yapan fizik mühendisi Canan Dağdeviren, Koç Holding Başkanı Ömer Koç, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde görevli Doç. Dr. Behlül Özkan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hürriyet Daily News genel yayın yönetmeni Murat Yetkin bulunuyor.

Bilderberg'in sitesinde yayımlanan, toplantıya katılacak isimler şöyle: