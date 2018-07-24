JP Morgan: En büyük risk Bereket Enerji kreditörleri Yapı Kredi ve İş Bankası’nda

JP Morgan tarafından, Merkez Bankası faiz kararından önce açıklanan bankacılık sektörü değerlendirmesinde banka hisseleri için ‘ağırlık azalt’ tavsiyesinde bulunuldu. En büyük riskin inşaat ve enerjideki ağırlıkları, Bereket Enerji’nin büyük kreditörü olmaları nedeniyle Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası’nda olduğuna dikkat çekildi. Yatağan Termik Santrali'nde iki işçinin ölümüne yol açan bant çökmesi Bereket Enerji'nin yenileme yatırımları ve bankaların süreçteki rolünün sorgulanmasına yol açmıştı.

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan Türkiye bankacılık sektörü için yaptığı değerlendirmede hisseler için tavsiyesini “ağırlığını azalt” olarak açıkladı. Varlık kalitesinin daha da kötüleşeceği ve risklerin artacağına dikkat çekildi. Döviz cinsinden kredi riski açısından en riskli görünen inşaat ve enerjideki ağırlıklarıyla Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası’nın da en çok risk taşıyan bankalar olduğu vurgulandı.

Dünya gazetesinin haberine göre JP Morgan, varlık kalitesinde daha da kötüleşmeye yol açabilecek zorlu makro ortamı, kurdaki değer kaybı nedeniyle aşınan sermayeleri, GSYH'da büyümenin sonucu olarak düşük kârlılığı ve yüksek fonlama maliyetlerini işaret ederek, Türk bankacılık sektörü için tavsiyesini “ağırlığını azalt”a indirdi.

BEREKET ENERJİ KREDİTÖRLERİNİN RİSKİ YÜKSEK

Döviz cinsinden kredi riski açıklamalarına bakıldığında, büyük bankalar arasında riskli sektörler olan inşaat ve enerjide en çok riskin YKB ve İş Bankası'nda olduğunu görüldüğünü belirten JP Morgan, her iki bankanın da kreditörleri ile yeniden yapılandırma görüşmeleri yaptığı haberleri çıkan Bereket Enerji'de riskleri bulunduğuna işaret etti. Bereket Enerji'nin özelleştirmeden aldığı Yatağan Termik Santrali'nde iki işçinin ölümüne yol açan bant çökmesi de grubun borç yeniden yapılandırma sürecinde bulunması nedeniyle gereken yatırımları yapıp yapamadığının sorgulanmasına yol açmıştı.

KÖRFEZ SERMAYELİ BANKALAR HAKKINDA OLUMLU GÖRÜŞ

İkinci kümedeki bankaların göreceli olarak düşük sermaye tamponları, zayıf kârlılık ve düşük varlık kalitesi ile bir ekonomik yavaşlamaya karşı en kırılgan bankalar olduklarını da savunan JP Morgan, diğer taraftan QNB Finansbank, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Kuveyt Finans Katılım Bankası için daha pozitif görüşlere sahip olduklarını vurguladı.

Grup 2 kredi oranı en yüksek banka olan Garanti Bankası için tavsiyesini “nötr”e indiren Garanti, yine benzer durumdaki Akbank için tavsiyesini “nötr”den “ağırlığını azalt”a çekti. Ziraat Bankası için tavsiyesini “ağırlığını artır”dan “nötr” düşüren JP Morgan, YKB için tavsiyesini ise “ağırlığını artır”dan “ağırlığını azalt”a çekti.

JP Morgan, Vakıfbank, Halkbank, TSKB ve İş Bankası için tavsiyelerini de “ağırlığını artır”dan “ağırlığını azalt”a düşürdü.

QNB Finansbank, Türkiye Finans ve Kuveyt Türk için tavsiyelerini “nötr” olarak devam ettiren JP Morgan, Albaraka Türk için tavsiyesini ise “ağırlığını artır”dan “ağırlığını azalt”a çekti.

AÇIKLAMA MERKEZ BANKASI KARARINDAN ÖNCE YAPILDI

JP Morgan açıklaması bugün yapılan Merkez Bankası faiz artırım kararı açıklamasından önce geldi. Merkez Bankası’nın politika faizini artırması beklenirken değiştirmemesi şaşkınlık yaratmıştı. Ancak faiz artırımının en önemli gerekçelerinden biri bankacılık sektörünün “kırılganlığı” olarak görülüyordu. JP Morgan’ın Merkez Bankası kararını beklemeden bankacılık sektörü hakkında çok sert değerlendirmeler yapması dikkat çekti. Yatırım bankasının Merkez Bankası kararından bağımsız bir şekilde bankacılık sektörü başta olmak üzere “sert iniş” olasılığını göze alarak hareket ettiği anlaşılıyor.