Yatağan işçileri: Taşıyıcı sistemde bakım-onarım çalışmaları yapılmadı

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde dokuz işçinin yaralanması, iki işçinin göçük altında yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan iş cinayeti, gözleri işletmeci firma Bereket Enerji'ye çevirdi. Facianın meydana geldiği saatlerde soL Haber'in ortaya attığı 'gerekli bakım ve onarımın yapılıp yapılmadığı' yönündeki şüpheyi işçiler de doğruladı. İşçiler, 2014'te Özelleştirme İdaresi'nden termik santrali alan firmanın, kömür sevk bandında gerekli olan bakım ve onarımı yapmadığını, yıllar içinde oluşan korozyon ve metal yorgunluğu nedeniyle bandın çöktüğünü savundular.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde dokuz işçinin yaralanması, iki işçinin göçük altında yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan iş cinayeti, gözleri işletmeci firma Bereket Enerji'ye çevirdi. İşçiler, 2014'te Özelleştirme İdaresi'nden termik santrali alan firmanın, kömür sevk bandında gerekli olan bakım ve onarımı yapmadığını, yıllar içinde oluşan korozyon ve metal yorgunluğu nedeniyle bandın çöktüğünü savundular.

Facianın meydana geldiği saatlerde soL Haber'in ortaya attığı, "kömür sevk bandında gerekli bakım ve onarımın yapılıp yapılmadığı" yönündeki şüpheyi, işçiler de doğruladı. Faciaya tanıklık eden ve santralde çalışan bazı işçiler, kömür sevk bandında gerekli ve yeterli bakım-onarımın yapılmadığı yönünde saptamalarda bulundular.

'KAZAYA DAVETİYE ÇIKARILDI'

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Politeknik de (Halkın Mimarları Mühendisleri Şehir Plancıları), benzer açıklamaları Twitter hesabında şöyle paylaştı:

Kömür taşıma/bant sisteminde meydana gelen kazanın olası nedenleri şunlardır:

Taşıyıcı sistem yıllar içinde korozyon, metal yorgunluğu ve artan titreşim nedeniyle taşıma kapasitesini/özelliğini kaybedebilir ve bu yüzden taşıyıcı ve mekanik sistemlerde düzenli denetimler ve bakım onarım çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

2014 yılında özelleştirilen santralde taşıyıcı sistemde yenileme ve gerekli bakım onarım çalışmaları yapılmamışsa kazaya davetiye çıkarılmıştır.

Ayrıca taşıma kapasitesinin üstünde bir kömür nakli yapılarak da çökmeye davetiye çıkarılmış olabilir. Bant sistemlerde taşınan kömür miktarı anlık olarak kayıt altına alındığı için bu kayıtlara bakılarak aşma yaşanıp yaşanmadığı tespit edilebilir.

Son dönemlerde yaşanan ve toplu kayıplara neden olan bu kazalar gösteriyor ki mühendisliğin bakım ve denetleme mekanizmaları ortadan kalkmış bulunmaktadır. Teknik bilgiye dayalı bakım ve denetim mekanizmalarının olmadığı bir sistemde bu facialar artarak devam edecektir!

İŞÇİLER DOĞRULADI

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin sosyal medya hesabında, işçilerden gelen bilgilerin Politeknik'in açıklamalarını doğrular nitelikte olduğu vurgulandı. Yatağan'da çalışan işçilerin ifadeleri ve tanıklıkları da, kömür sevk bandında gerekli onarım ve bakımın yapılmadığını doğrular nitelikte.

Paylaşımda şöyle denildi: "2014 yılında özelleştirilen Yatağan Termik Santrali'nde işçilerden gelen ilk bilgiler Politeknik'in açıklamasını, 'taşıyıcı sistemde yenileme ve gerekli bakım onarım çalışmaları yapılmamışsa kazaya davetiye çıkarılmıştır' görüşünü destekliyor."

BEREKET ENERJİ: BEKLENMEDİK BİR KAZA

2014'ten beri Yatağan Termik Santrali'ni işleten Bereket Enerji şirketinin basın ve halkla ilişkiler müdürü Ömer Yurtseven ise rutin bakımların yapıldığını iddia etti. Yurtseven, söz konusu olayın "Geceden yaşanan bant arızasına dönük devam eden bir çalışma sırasında değil, rutin işlemler sırasında yaşanan beklenmedik bir kaza" olduğunu savunarak, "Taşıyıcı bantta oluşan bir çökmeden kaynaklı bant üzerindeki kömür yığınlarının kayarak aşırı ağırlık oluşturduğu diye bir şey söylemek doğru değil" dedi.

2014'TE ÖZELLEŞTİRİLMİŞ, BEREKET ENERJİ'YE SATILMIŞTI

Yatağan Termik Santrali, 2014 yılında özelleştirilmiş, Bereket Enerji grubu tarafından işletilmeye başlamıştı.

Son 16 yılda enerji sektörü özelleştirmelerinden en fazla nemalanan gruplardan biri olan Bereket Enerji, elektrik dağıtım bölgeleri ve üretim santralleri özelleştirmelerindeki en iştahlı sermaye gruplarından biri oldu.

Grubun dört milyar doları aşan banka borcu için yeniden yapılandırma girişiminde bulunduğu biliniyor. Yatağan Termik Santrali'ni aldıktan sonra kazaya konu kömür taşıma bandı ve diğer bölümlerde gereken yatırımların yapılıp yapılmadığı, raylı sistemin üst limitten fazla yüklenip yüklenmediği gibi sorulara henüz tatmin edici bir yanıt verilmemiş durumda.