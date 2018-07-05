Bereket Enerji borç yapılandırması için bankalarla görüşüyor

Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında dokuz şirketi bulunan Bereket Enerji Grubu, borç yapılandırması için bankalarla görüşüyor. Borç azaltmak için varlık satışı planladığı belirtilen Bereket Enerji'nin 4 milyar dolar civarı borç için görüştüğü kaydedildi.

Bereket Enerji Grubu'nun 4 milyar dolar borcu için bankalarla görüştüğü iddia edildi.

Borç yapılandırması istediği belirtilen grubun, iki hidroelektrik santralini satmak üzere Yapı Kredi Yatırım Değerler A.Ş. ile görüştüğü bildirildi.

Borç azaltmak için varlık satışı planladığı belirtilen Bereket Enerji'nin 4 milyar dolar civarı borç için görüştüğü kaydedildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, şirketin Göktaş I ve Göktaş II isimli iki hidroelektrik santralini satmak üzere Yapı Kredi Yatırım Değerler A.Ş.'yi istihdam ettiğini belirtti.

Bereket Enerji’nin kısa vadeli borçlarının geçen yıl yapılandırıldığını, şu anda uzun vadeli borçların yapılandırılması için görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Daha önce Doğuş Holding, Yıldız Holding ve Gama Holding de borçlarının yapılandırılmasını istemişti.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 500 ŞİRKETİNDEN DOKUZU BEREKET'İN

Bereket Enerji Grubu, Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirleyen "Fortune 500 Türkiye" araştırmasında, sıralamaya giren şirket sayısını beşten dokuz yükseltmişti.

Araştırmada, Bereket Enerji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. Türkiye’nin en büyük 63, Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. de 90'ıncı büyük şirketi olarak ilk 100 kuruluş arasına girmeyi başardı.

Grup şirketlerinden GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. 179, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. 256, Yatağan Termik Üretim A.Ş. 324, Bereket Elektrik Tedarik A.Ş. 328, Bereket Enerji Üretim A.Ş. 350, Çatalağzı Termik Üretim A.Ş. 391 ve Elsan A.Ş. ise 475'inci sırada yer aldı.