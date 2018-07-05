Bereket Enerji Grubu: 'Saadet zinciri'nin ilk kopan halkası

4 milyar TL borcu bulunan, ülkenin enerji devlerinden Bereket Enerji Grubu, borçlarını ödemek için varlıklarını satmaya başlıyor. Bereket Enerji Grubu, 2000'li yıllarda bir tarafında kamu desteği, diğer tarafında bankaların bonkör kredileriyle kurulan enerji 'saadet zinciri'nin en hızlı büyümüş gruplarından biri oldu. Çok büyük tutarlara ulaşan borcuyla zincirin ilk kopan halkalarından biri haline gelmiş görünüyor.

Bereket Enerji Grubu, enerji santrallerini kendisini yeniden finanse etmek ve borçlarını ödemek için satışa çıkardı.

Bloomberg'in haberine göre, döviz kredilerini yatırımcılarla yeniden müzakere eden diğer enerji firmalarıyla birlikte Bereket Enerji Grubu, sahip olduğu enerji santrallerini borçlarını ödemek için satışa çıkarıyor.

Haberde isimlerinin geçmesini istemeyen çünkü yapılan anlaşmanın kamuoyuna açık gerçekleşmediğini belirten iç kaynaklar, Seyhan Nehri üzerinde bulunan ve 275 megavat kapasiteye sahip Göktaş I ve II hidroelektrik santrallerinin Yapı Kredi Yatırım Değerler AŞ'ye Bereket grubu tarafından kiralandığını belirtti. Ayrıca, anlaşmaya yerel birçok talip de çıktığı aktarıldı. Kaynaklara göre, Bereket grubunun anlaşmayla birlikte 400 milyon dolar elde etmesi bekleniyor.

Toplamda içinde 750 megavatının yenilenebilir enerji ve kömür enerjisi santrallerinin bulunduğu 2,100 megavat enerji üretim kapasitesine sahip Bereket grubu, yerel bankalarla da 4 milyar dolarlık portföy görüşmelerine devam ediyor. Haberde, TL değer kaybederken bu borcun ödenmesinin zor olduğu belirtiliyor.

Türkiye'de özel sektör borçluluğunun Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 40'ına ulaştığı belirtilerek Bereket Enerji Grubu'nun da yeniden yapılandırma kapsamına giren üçüncü büyük grup olduğu ifade ediliyor.

ALACAKLI BANKALAR

Bereket Enerji Grubu'ndan en büyük alacaklı bankanın Yapı Kredi Bankası olduğu, Vakıfbank, İş Bankası'nın da aralarında bulunduğu altı bankaya 700 milyon dolar uzun vadeli kredi borcu olduğu, grubun Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı'nın 12 Şubat tarihli bir söyleşisinden aktarılıyor. Haberde grubun 2014 yılında Yatağan Termik Santrali'ni özelleştirmeden 1,4 milyar dolara, İzmir-Manisa Elektrik Dağıtımı'nı da 2013'te 1,23 milyar dolara aldığı belirtiliyor. Bu satın almalar için Garanti Bankası, İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Vakıfbank'tan 12 yıl vadeli 1,54 milyar dolar kredi kullanıldığı vurgulanıyor. Saldanlı'nın söyleşisine dayanarak grubun 10 yıldan uzun vadeli banka borç tutarının 3 milyar dolar civarında, yıllık geri ödemenin ise 250 milyon dolar olduğuna dikkat çekiliyor.

KAMU VE BANKA DESTEĞİYLE BÜYÜME HİKAYESİ

1995 yılında iki mühendis tarafından kurulan Bereket Enerji Grubu, 2000'li yıllara kadar çok küçük ölçekli bir firmayken elektrik sektörünün serbestleşmesiyle birlikte önce küçük hidroelektrik santral yapımı, ardından da kamudan aldığı elektrik santralleri ve dağıtım bölgeleriyle büyüdü. Grubun mali gücünün çok ötesinde enerji sektörüne yönelik teşviklerden ve bankaların kamu desteklerine de güvenerek açtıkları yüksek tutarlı kredilerden yararlandığı görülüyor.