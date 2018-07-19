Yatağan Termik Santrali'nde kömür sevk bandı çöktü: 11 işçi yaralı

Yatağan Termik Santrali'nde kömür sevk edilen bant göçtü. Olayda 11 işçi yaralandı. Dokuz işçi hastanelere sevk edilirken, demir yığınının altında kalan iki işçinin kurtarılmasına çalışılıyor. Yatağan Termik Santrali 2014 yılında özelleştirilmiş, borç yeniden yapılandırmaları ve batık kredilerle gündemde olan Bereket Enerji'ye devredilmişti.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu 11 işçi yaralandı. Dokuz işçi hastaneye kaldırılırken, iki işçinin üzerine düşen demir yığınından kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Şahinler Mahallesi Yatağan-Milas karayolunun üçüncü kilometresindeki Yatağan Termik Santrali'nde bugün saat 10.00 sıralarında raylı sistem olan kömür sevk kanalının çökmesi sonucu 11 işçi yaralandı.

Olayı gören mesai arkadaşlarının ihbarıyla santrale sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılan dokuz işçi hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Demir yığını altında kalan iki işçinin kurtarılması için ise başlatılan çalışmalar sürüyor.

2014'TE ÖZELLEŞTİRİLMİŞ, BEREKET ENERJİ'YE DEVREDİLMİŞTİ

Yatağan Termik Santrali 2014 yılında özelleştirildi ve Bereket Enerji tarafından alındı. Bereket Enerji, bir süre önce 4 milyar doların üzerindeki banka borcunun yeniden yapılandırması için bankalarla görüşmeler yaptığı, bazı varlıklarının bankalara devredildiği bilgileriyle gündeme geldi.

Çöken raylı sistem kanalının fotoğrafı akıllara çeşitli sorular getirdi:

Özelleştirme sonrası yenileme yatırımlarının yapılması ihmal edilmiş olabilir mi?

Vagonlar sistemin taşıma kapasitesinden daha fazla kömürle yüklenmiş olabilir mi?