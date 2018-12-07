Gripin'de grev sonuç verdi: Yüzde 22 zam

Toplu sözleşme görüşmelerinde işçilerin zam talebinim karşılık bulmaması üzerine greve gidilen Gripin İlaç fabrikasında anlaşmanın sağlandığı duyuruldu.

Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin greve çıktığı Avcılar'da bulunan Gripin İlaç fabrikasında anlaşmanın sağlandığı duyuruldu.

Petrol-İş tarafından yapılan açıklamada “İstanbul 1 No’lu şubemizin örgütlü olduğu İstanbul-Avcılar’da faaliyetlerine devam eden ve yıllardır Petrol-İş'in örgütlülüğünü sürdürdüğü, 83 üyemizin çalıştığı Gripin İlaç AŞ işyerinde toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine 28 Kasım’da greve çıkılmıştı. 28 Kasım’da başlayan grev 7 Aralık Cuma günü tarafların genel merkezimizde bir araya gelerek anlaşmasıyla sona erdi” denildi.

YÜZDE 22 ZAM

Toplu sözleşmeyle ilgili detayları açıklayan Petrol-İş Sendika Temsilcisi Ahmet Baranlı, "Toplu sözleşmedeki ücret zammı yüzde 22. Ortalamaya vurduğunuz zaman, brüt olarak 672 liraya denk geliyor. İkinci yıl enflasyon artı bir puan, 6 aylık biriken farklarımızı da Ocak ayının 5'inde olmak üzere 4 taksitle alacağız. Emeklilikle ilgili bir protokolümüz vardı, bu yıl tekrar yeniledik. 10 günlük grev içerisinde sendikamızın, 1 ayda greve çıkan arkadaşlarımıza 700 TL bir ödemesi oluyor. Tüzük gereği ödenebilmesi içi 30 gün grevde olması gerekiyor ama biz buradaki şartları bildiğimiz için kişi başına 10 günlük 250 lira grev ödemesi yapacağız" diye konuştu.