Grevdeki Gripin işçilerine çadır yasağı

Gripin ilaç fabrikasında grev ikinci gününe girerken İstanbul Valiliği işçilerin grev çadırı kurmasını yasakladı.

Gripin ilaç fabrikasında grev ikinci gününe girerken İstanbul Valiliği, Avcılar'daki fabrika önünde işçilerin grev çadırı kurmasını yasakladı.

İşçilerin yüzde 25 zam talebine karşılık patronun yüzde 17 dayatması nedeniyle toplu sözleşme görüşmelerinin tıkandığı Gripin’de polis, "valiliğin emri" olduğunu söyleyerek işçilerin çadır kurmasını engelledi.

Evrensel'de yer alan habere göre işçiler soğuk hava koşullarına rağmen patronun dayatmasına karşı grevi sürdürmekte kararlı. Valiliğin yasak kararına tepki gösteren işçiler, “Söz konusu işçiler olunca yasak getiriliyor ama patronlara yasak yok, vergileri siliniyor” diye konuştu.

Yüzde 25 zam talep ettiklerini belirten Zeycan Şahin isimli işçi, hayat şartlarının zorluğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Geçinemiyoruz, yetiştiremiyoruz. 1 liraya aldığımız şey 5 liraya, 10 liraya çıktı. İstediğimiz rakam fazla bir şey değil. Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Kararlıyız, mücadelemize devam edeceğiz."