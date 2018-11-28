Gripin'de grev başladı

Petrol İş sendikasının yetkili olduğu Gripin İlaç A.Ş. fabrikasında Haziran ayından beri süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine bugün greve çıkıldı.

İstanbul Avcılar'da faaliyetini sürdüren Gripin İlaç A.Ş.'de grev başladı.

İşyerinde örgütlü bulunan Petrol İş sendikasının internet sayfasında grevin bugün başladığı kamuoyuna duyuruldu.

Petrol İş İstanbul 1 nolu şubeye üye 83 işçinin çalıştığı Gripin'de, Haziran ayından bugüne toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyordu. Son güne kadar süren görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine, bu sabah 08.00'de grev başlatıldı. Davul zurna eşliğinde halaylar çeken işçiler, fabrika kapısına “Bu işyerinde grev vardır” pankartı astı.

Grev yerine ilk saatlerden itibaren destek ve dayanışma ziyaretleri yapıldı. Petrol İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, Genel Yönetim Sekreteri Ünal Akbulut, Türk-İş İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Adnan Uyar da grevin ilk saatlerinde grev alanında hazır bulundu.

Petrol İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, işçilere hitaben yaptığı konuşmada, “İşveren böylesi zor ekonomik koşullar altında, bizleri adeta greve davet etti” dedi. İşverenle görüşmelere kapılarının her zaman açık olduğunu belirten Yaşar, “Bizlerin talep ettiği yüzde 25'lik rakam, açıklanan enflasyon oranıdır. Hatta gerçek enflasyonun altında bir rakamdır. Dolayısıyla biz bu konuda da taviz verecek değiliz” diyerek devam etti.