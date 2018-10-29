Anı Tur’da stajyerler de kazandı

İşten çıkarmalar ve ödenmeyen ücretlerle gündemde olan Anı Tur’da, direnip haklarını alan işçilerin ardından, liseli stajyerler de haklarını aldı. Geçen hafta bir araya gelen ve Patronların Ensesindeyiz Ağı ile iletişime geçen liseliler, dün Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde direnişçi işçilerle buluştu.

Anı Tur’da ağır sömürü koşullarında çalışan ve alacakları da ödenmeden stajlarını tamamlayan liseli öğrencilerin ücretleri cuma gününden itibaren ödenmeye başlandı.

Patronların Ensesindeyiz ağıyla iletişime geçen pek çok liseden stajyer öğrenciler, geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamayla, alacaklarının derhal ödenmesini talep etmiş, ardından soL Haber’e verdikleri röportajda, maruz kaldıkları ağır sömürü koşullarını paylaşmışlardı.



Bu açıklama ve röportajın ardından, Patronların Ensesindeyiz Ağı adına şirketle yapılan görüşmede, stajyerlerin haklarının derhal ödenmesi talep edildi. Yaz aylarında staj yapan 100’ün üzerinde liseli olduğunu ve alacakların ödenmesi için şirketin sürekli kendilerini oyaladığını söyleyen gençlerin ücretleri, yayımlanan haberlerin ardından ödenmeye başlandı. Anı Tur’da yaşanan işten çıkarmalar ve ödenmeyen ücretler ilk kez, geçen ay direniş yaparak haklarını alan işçilerle gündeme gelmişti.



Bir araya gelerek pek çok liseli stajyerin haklarının ödenmesini sağlayan öğrenciler, dün de Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde, direnişçi Anı Tur işçileriyle buluştu. Yürüttükleri mücadeleyi paylaşan liseliler ve Anı Tur işçileri, bundan sonrasında aynı hak gasplarının yaşanmaması için okullarında, işyerlerinde, ülkede yapılması gerekenleri konuştu.

Patronların Ensesindeyiz Ağı adına müzakereleri yürütenlerden Avukat Pelin Pınar Kaya, yapılan ilk direnişin, işten çıkarılanların mücadelesi ve verilen hukuki destek neticesinde başarıyla sonuçlandığını hatırlatarak, “Bunun ardından lise öğrencisi stajyerler de bir araya geldi ve Patronların Ensesindeyiz Ağı’yla iletişime geçerek destek talebinde bulundular. Bizler stajyerlere haklarını anlattık, okullarına gittik, aileleriyle temas kurduk, alacaklarının hesaplamalarını yaptık ve şirketle müzakerelere katıldık. Asıl olan liseli genç arkadaşlarımızın alacaklarını almak için direnmeleri ve tüm çabayı göstermeleriydi. Direniş süreci, stajyerlerin bir araya gelişi ve Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda buluşmaları, Anı Tur'u stajyerlerin de alacaklarını ödemeye mecbur bıraktı. Kazanımlar bu bütünlükle sağlanmıştır” dedi.

