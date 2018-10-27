'Patronların Ensesindeyiz' ağından çağrı

Ortaya çıkışında "Krize ve kriz fırsatçısı patronlara karşı" kurulduğunu ilan eden dayanışma, haberleşme ve mücadele ağı Patronların Ensesindeyiz, ilk bültenini yayınlayarak destek çağrısında bulundu.

Türkiye Komünist Partisi tarafından "krize ve kriz fırsatçısı patronlara karşı" kurulduğu ilan edilen dayanışma, haberleşme ve mücadele ağı Patronların Ensesindeyiz, ilk bültenini yayınlayarak destek çağrısında bulundu.

Patronların Ensesindeyiz ağı tarafından bu hafta yayınlanan bültende pek çok farklı sektörde yaşanan hak gasplarına ve hukuksuzluklara yer verildi.

Flormar, Cargil ve BBS Metal işçilerine erzak kolileri ulaştıran Patronların Ensesindeyiz ağı, mücadele eden direnişçi işçilerinin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

Denizbank’ta “mola saniyeleri” sayılan emekçiler için hazırlanan bildiriye yer verilen bültende boyun eğmeyen tüm Denizbank emekçilerine, mücadele ve dayanışma ağına katılma çağrısı yapıldı.

Patronların Ensesindeyiz ağı ile iletişime geçen Anı Tur’daki stajyer işçilerin sorunlarının aktarıldığı bültende, Borusan’da onlarca kişiye varan işçi kıyımları, baskı ve tehdit altında çalıştırılan Zorlu Holding çalışanları, ücretlerini alamayan Makro Market işçileri ve Kamil Koç çalışanları gibi pek çok hukuksuzluk örneği yer alıyor.

Yayınladıkları ilk bültenin yaygınlaştırılması için destek olmaya çağıran Patronların Ensesindeyiz ağının çağrısı şu şekilde:

Bülten çalışmamızı, ağımıza gelen haberlerle, müdahil olduğumuz gelişmeleri ve kamuoyuna yansıması gerektiğini düşündüğümüz protesto ve eylemleri konu edinerek gerçekleştiriyoruz. Bültenin yayılması için yapılması gerekenler var. Sizleri bu konuda bize destek olmaya çağırıyoruz. www.patronlarinensesindeyiz.org sayfasına girerek bültenin ulaştırılmasını istediğiniz e-posta adresinin alıcı listemize kaydını tek adımda yapabilirsiniz. Elinize ulaşan bültenleri dostlarınızla paylaşarak, sözümüzün yayılmasına katkı koyabilirsiniz. Krize ve kriz fırsatçısı patronlara karşı hep birlikte yapacağımız çok şey var.

Patronların Ensesindeyiz'e ulaşmak için tıklayınız: http://patronlarinensesindeyiz.org