Türkiye NATO'da yeni görevler üstlenecek

NATO zirvesinde Türkiye delegasyonunun girişimlerini aktaran kamu diplomasisinden sorumlu NATO Genel Sekreter Yardımcısı İldem, 'Türkiye NATO için çok önemli bir ülke' değerlendirmesinde bulundu.

NATO zirvesinde Türkiye delegasyonunun girişimlerini aktaran kamu diplomasisinden sorumlu NATO Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem, 'Türkiye NATO için çok önemli bir ülke' değerlendirmesinde bulundu.

NATO'ya Türkiye'den gelen katkıların arttırılacağını belirten İldem, İttifak’ın yeni komuta yapısı için Ankara'nın da önerilerde bulunduğunu söyledi. İldem, NATO'nun kara unsuru komutanlığı yeniden oluşturulurken İstanbul'daki kolordunun bu yapıya tahsis edilmesinin önerildiğini belirtti.

SONUÇ METNİNDE TÜRKİYE MADDESİ

Brüksel'de gerçekleşen zirve sırasında CNNTürk'ün sorularını yanıtlayan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem, NATO zirvesinin sonuç deklarasyonunda yer alan Türkiye'ye ilişkin maddeyi yorumladı.

İldem, "Bu çok önemli bir bölüm ve belirtildiği şekilde alınacak ilave tedbirlerin aslında NATO'nun güvenliğinin güçlendirilmesine de katkıda bulunacağı vurgusu getirilmiş durumda. Bunu önemsemek lazım" dedi.

İldem'in yorumladığı, sonuç metninde yer alan, Türkiye'ye ilişkin 23'üncü maddenin tam metni şu şekilde:

"Güvence önlemleri, güvenlik ve caydırıcılık gereksinimi için temel dayanağı sağlamaya devam etmektedir. Buna ek olarak, Türkiye'nin güneyden gelen artan güvenlik sorunlarına yanıt verebilmesi için Türkiye'ye özel güvence tedbirleri, İttifak'ın bir bütün olarak güvenliğine katkıda bulunacak ve tam olarak uygulanacaktır. NATO Mukabele Gücü'nün sağlamlığını arttırdık ve Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Ortak Görev Gücü (VJTF) kısa sürede konuşlandırılmaya hazır."

TSK'YA IRAK'TA NATO GÖREVİ

TSK'nın Irak'taki güvenlik güçlerini eğitmek üzere görev alacağını belirten İldem, "İttifakın caydırıcılık ve savunma imkanlarının artmakta olduğunu görüyoruz.Öte yandan, terörle mücadelede sadece caydırıcılık ve savunmanın arttırılması değil, aynı zamanda istikrarın ittifak sınırlarının ötesine, komşu bölgelere taşınması da önem taşıyor" iddiasında buldu.

İldem, "Irak eğitim misyonuna bu açıdan bakmanın faydası var. Türkiye de bunlara katılacak" diye konuştu.

'KOMUTANLIK İÇİN İSTANBUL'U ÖNERDİK'

İldem, NATO'nun kara unsuru komutanlığının yeniden yapılandırılacağını belirterek, İstanbul’daki kolordunun bu yapıya tahsis edilmesinin önerildiğini belirtti.

"NATO'nun sürekli adapte, modernize olan yeni güvenlik koşullarına göre kendini uyarladığını görmemiz lazım. Yeni komuta yapısı da bunun en güzel sembolik bir göstergesini oluşturuyor" diyen İldem, "Türkiye'nin o konuda da önerileri var. Örneğin bir kara unsur komutanlığı oluşturulması söz konusu ve Türkiye istanbuldaki kolorduyu buna tahsis etmek yönündeki bir öneriyle de masadaki değerlendirmelerde bulunuyor. bu kararlar tabii ileride alınacak" şeklinde konuştu.

İstanbul'daki Üçüncü Kolordu Komutanlığı’nın bu kapsamda kapasitesinin artırılarak, NATO'nun hizmetine sunulması gündemde.

MIZRAK BAŞI TÜRKİYE

Genel Sekreter Yardımcısı İldem, Türkiye’nin NATO Mukabele Gücü kapsamındaki Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü’nün (VJTF) komutanlığını 2021 yılında üstleneceğini de duyurdu. "Mızrak başı" olarak adlandırılan askeri gücün komutanlığı yıllık rotasyon sistemine dayandığını belirten İldem, ""Dönüşümlü yapılan bir şey. 2021 yılında Türkiye'nin görev alması söz konusu olacak" dedi.

NATO'nun sitesinde yer alan bilgilere göre, olası "kriz"lere anında müdahale etme yeteneğindeki VJTF, 5 bin askerden oluşuyor.

Türkiye'yi geçtiğimiz aylarda ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, VJTF'nin komutanlığını 2021 yılında Türkiye'nin üstleneceğini duyurmuştu.