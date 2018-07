NATO zirvesinin ardından Trump zafer ilan etti

NATO zirvesinin ikinci gününe de ABD Başkanı Donald Trump'ın bütçe eleştirileri damgasını vurdu.

NATO üyesi ülkelerin, 2014 yılında Galler'deki zirvede aldıklara karara göre, savunma harcamalarını 2024'e kadar Gayrisafi Yurtiçi Hasılaları'nın (GHSY) yüzde 2'si düzeyine çıkarmaları gerekiyor. Ancak, 2024'ü "çok geç" bulan Trump, bu hedefin 2018 yılı içerisinde gerçekleşmesini talep ediyor.

Bu sabah, Twitter'dan paylaştığı mesajla, 2024 hedefinin yüzde 4 olması gerektiğini ifade eden ABD Başkanı'nın sert tepkisi, Ukrayna ve Gürcistan sorununun görüşüldüğü toplantının kısa kesilmesine ve NATO bütçesi gündemli acil toplantı yapılmasına yol açtı.

Planlanan ikili görüşmelerin de iptal edilmesine sebep olan Trump, bütçe gündemli toplantının ardından basın konferansı düzenledi.

TRUMP: YÜZDE 4 OLMALI

NATO zirvesinin ikinci gününe de ABD Başkanı Trump'ın sert bütçe eleştirileri damgasını vurdu.

Sabah saatlerinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, Avrupa ülkelerini savunma harcamalarını hemen yüzde 2 hedefine ulaştırmaya ve daha sonra yüzde 4'e çıkarmaya çağırdı.

İlk attığı mesajda, "Başkanlar yıllar boyunca başarısız bir şekilde Almanya'yı ve diğer zengin NATO ülkelerini Rusya'dan korunmaları için daha fazla ödemeye ikna etmeye çalıştılar" diyen Trump, Avrupa hükümetlerine yüklenerek, "Maliyetlerinin yalnızca bir parçacığını ödüyorlar. ABD ise, Avrupa'yı sübvanse etmek için, on milyarlarca dolar ödüyor, ve ticarette büyük kayıp yaşıyor" değerlendirmesini yaptı.

Presidents have been trying unsuccessfully for years to get Germany and other rich NATO Nations to pay more toward their protection from Russia. They pay only a fraction of their cost. The U.S. pays tens of Billions of Dollars too much to subsidize Europe, and loses Big on Trade!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2018