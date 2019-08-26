Toronto'da Kaz Dağları için eylem

'Kanada Kaz Dağları Dayanışması - Toronto' tarafından maden şirketi Alamos Gold'un merkez ofisi önünde düzenlenen Su ve Vicdan Nöbeti'nin ardından Toronto Dundas Meydanı'nda bir eylem yapıldı.

Kanadalı maden şirketi Alamos Gold'un merkez ofisinin bulunduğu Toronto'da bir eylem daha gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz salı gününden beri şirketin merkez ofisi önünde nöbet tutan "Kanada Kaz Dağları Dayanışması - Toronto" tarafından Pazar günü kentin Dundas Meydanı'nda düzenlenen eyleme çok sayıda kişi katıldı. Eylemi örgütleyenler ve eyleme katılanlar arasında Kanada'da yaşayan Türkiyelilerden başka, çevreciler ve komünistler de vardı. Ayrıca eyleme Kanada Komünist Partisi ve Mining Injustice Solidarity Network (Adaletsiz Madenciliğe karşı Dayanışma Ağı) de katıldı.

Eylemde okunan basın açıklamasında, "Proje tamamlandığında büyük miktarda arsenik ve ağır metal bölgedeki toprağı kirletmiş olacak. Bölge halkının tek su kaynağı olan Atikhisar barajı zehirlenecek. Siyanür konusunda Alamos Gold'un sicili hiç temiz değil. 2016'da Meksika'da işlettiği altın madenindeki sızıntıyı kabullenen şirket, aynı felaketin Kaz Dağları'nda yaşanmayacağını nasıl garanti edebilir" diye konuştu. Akdal, Alamos Gold'un daha fazla kâr elde edebilmek için doğayı katlettiğini, talanın yalnızca Kaz Dağları'yla sınırlı olmadığını söyleyerek, "Zonguldak'tan Samsun'a ve Munzur Dağı'na Türkiye'nin her yerinde ve dünyanın başka köşelerinde benzer yıkıcı projelerin hazırlanmakta olduğunu biliyoruz" denildi.

Nâzım'dan şiirlerin de okunduğu coşkulu eylemde, "Kaz Dağları unutma, Toronto yanında!", "Havama, suyuma, toprağıma dokunma!", "Alamos Gold, Türkiye'den defol!", "Temiz altın bir yalandır!", "Doğa kârdan üstündür!" sloganları atıldı. Açıklamanın ardından AKP'ye, Kanada hükümetine ve Alamos Gold'a somut talepler iletildi.

