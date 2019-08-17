Montreal Kaz Dağları için yürüdü

Alamos Gold'un Kaz Dağları'nda sürdürdüğü madencilik faaliyetine karşı direniş, şirketin merkezi Kanada'nın Montreal kentinde de ses getirdi. Montreal Türkiye Konsolosluğu'na düzenlenen yürüyüşte Kaz Dağları'nda süren mücadeleyle dayanışma mesajı verildi.

Kanada merkezli Alamos Gold’un Kaz Dağları’nda yürüttüğü madencilik faaliyetleri yurtdışında da ses getirmeye devam ediyor. Kanada’nın Quebec eyaletine bağlı Montreal şehrinde; Türkiyeli göçmenler ile Kanada’daki ilerici parti, örgüt ve dostlarını bir araya getiren eylem, Kaz Dağları’nda devam eden mücadeleyle dayanışmaya sahne oldu.

İngilizce ve Fransızca yapılan basın açıklamasında, dünya madencilik faaliyetlerinin yüzde 75’ini yürüten Kanadalı maden şirketlerinin, bu faaliyetleri yürüttükleri ülkelerde sebep oldukları suçlar ve her türlü yasal boşluktan yararlanarak kârlarına kâr kattıkları gerçeği vurgulandı.



Kaz Dağları’nda yaşanan yağmanın tek örnek olmadığının işaret edildiği açıklamada, Latin Amerika’dan Afrika’ya, Asya’dan Doğu Avrupa’ya uzanan coğrafyada emperyalist tekellerin sermaye iktidarları ve yerli işbirlikçileri eliyle sebep oldukları yıkıma dikkat çekildi. Özellikle Latin Amerika’da yerli halklara karşı tekeller ve çeteler eliyle işlenen katliamlara değinilen etkinlikte, Filipinler’de benzer şekilde sürmekte olan mücadelede yer alan temsilcilerin destek konuşmalarına yer verildi.





TKP ÇANAKKALE İL ÖRGÜTÜ'NDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Eylemde ayrıca TKP Çanakkale İl Örgütü’nün teşekkür ve destek mesajı Kanada Komünist Partisi temsilcisi tarafından okundu. Kaz Dağları’ndaki yıkıma karşı uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çeken ve binlerce kilometre uzakta gerçekleştirilen eylemin Türkiye’de direnen insanlar için büyük öneme sahip olduğu belirtilen, TKP Çanakkale İl Örgütü'nün teşekkür mesajında şöyle denildi:

"Çanakkale'den Montreal'e, Kaz Dağları direnişimize destek olan Kanada Halkına selam!

Kanada'da Kaz Dağları'na sahip çıkmak için kurulan uluslararası koordinasyonu ve eyleminizi Çanakkale'den, Çanakkale'de direnenler adına selamlıyoruz. Merkezi topraklarınızda bulunan Alamos Gold adlı şirket nasıl yurdumuzdaki işbirlikçileriyle el birliğiyle dağlarımızı yağmalıyorsa; biz de ancak Kanadalı yoldaşlarımızın gücü ve desteğiyle bu yağmayı durdurabiliriz. Bugün düzenlediğiniz eyleminiz Türkiye'nin kentlerinde direnenlere ve Kaz Dağları'nda çadırıyla nöbet tutanlara eylem duyurulduğu andan itibaren büyük moral katmıştır. Türkiye Komünist Partisi Çanakkale il örgütü olarak binlerce kilometre uzaktan sizinle birlikte sürdürdüğümüz bu ortak kampanyanın sosyalist dünya mücadelemiz açısından önümüzü daha da açacağını biliyor; hepinize teşekkür ediyoruz.

Yaşasın uluslararası devrimci dayanışma!"

Etkinlik sloganlar ve alkışlar eşliğinde Montreal Türkiye Konsolosluğu önüne yapılan yürüyüşle sona erdi.

(Haber içeriğindeki fotoğraf ve videolar için Ali İhtiyar’a teşekkür ederiz.)