Kanadalı komünistlerden Alamos Gold'a Kaz Dağları tepkisi

Kanada Komünist Partisi, Çanakkale Kirazlı’da Kanadalı altın şirketi Alamos Gold’un altın ve gümüş madenine karşı halkın tepkisine destek verdi.

soL International’ın pazar günü Çanakkale’de yapılan eyleme ve daha önce TKP tarafından yapılan açıklamaya ilişkin haberlerini sosyal medya hesabından paylaşan parti şu değerlendirmeyi yaptı:

“Binlerce kişi Kanadalı altın şirketi Alamos Gold tarafından yüzbinlerce ağacın yok edilmesini protesto etmek için maden sahasına yürüdü. Kanadalı tekeller ve Kanada emperyalizmi dünya genelinde halka ve toprağa zarar veren belalardır.

Bu tür sınai ormansızlaştırmalar iklim değişikliğinin en kötü etkilerini ağırlaştırmakta, toprak erozyonunu hızlandırmakta ve toprağa ağır biçimde zarar vermektedir. Ardından gelecek altın madeni ise daha da kötüsünü getirecektir. Ve tüm bunların nedeni Kanadalı madencilik şirketinin kârını artırmak içindir."

