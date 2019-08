Kanada’da Kaz Dağları için Su ve Vicdan Nöbeti başladı

Kanada merkezli altın madeni şirketi Alamos Gold’un Toronto’daki merkez ofisi önünde Su ve Vicdan Nöbeti başladı. Kanada Kaz Dağları Dayanışması - Toronto tarafından düzenlenen nöbet Pazar gününe dek sürecek. Pazar günü ise büyük bir eylem yapılacak.

Kanada merkezli altın şirketi Alamos Gold’un Kaz Dağları’ndaki doğa katliamına karşı şirketin Toronto’daki merkez ofisi önünde “Su ve Vicdan Nöbeti” dün başladı. “Kanada Kaz Dağları Dayanışması - Toronto” tarafından düzenlenen nöbet Pazar gününe dek sürecek. Pazar günü Toronto Dundas Meydanı’nda büyük bir eylem yapılacak.

Dün başlayan nöbet eyleminde "Nature over profit!" (Doğa kârdan önemlidir), "Alamos, stop the ecocide in Mount Ida!" (Alamos, Kaz Dağları'ndaki doğa katliamını durdur!) sloganları atıldı.

Burada okunan basın açıklamasında Alamos Gold ile Türkiyeli taşeronu Biga Madencilik’in Kaz Dağları’nda 200 bine yakın ağacı katlettiği belirtildi ve bu sayının, şirketin ve resmi kurumların iddia ettiğinden yaklaşık 20 kat fazla olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada "Söz konusu sahada altın çıkarmak için 20 bin ton siyanür kullanılacak. Şirket projeyi tamamladığında büyük miktarda arsenik ve ağır metal bölgedeki toprağı kirletecek, olası bir siyanür sızması halinde ise bu tarihi bölgedeki doğal yaşam yok olacaktır” denildi.

Çanakkale’de başlatılan Su ve Vicdan Nöbeti’nin hatırlatıldığı açıklamada nöbetin maden şantiyesindeki faaliyetleri fiilen durdurmayı amaçladığına dikkat çekildi.

KANADA HÜKÜMETİNİN ÇEVRECİLİK İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Kaz Dağları’ndakine benzer yıkıcı projelerin Türkiye’nin başka bölgelerinde ve dünyanın bütün coğrafyalarında sürdüğü belirtilen açıklamada Kanada merkezli maden şirketlerinin dünya madenciliğinin yüzde 75’ini temsil ettiği ve bu şirketlerin hükümetlerle işbirliği içinde ülkelerin doğal kaynaklarını yağmaladıkları ifade edildi.

Kanada dahil pek çok hükümetin, bir yandan kendilerini çevre dostu olarak gösterirken, diğer yandan, kârlarını artırmak için ormanları katleden, iklim değişikliğini hızlandıran, tarıma zarar veren, suları zehirleyen ve sayısız canlı türünün doğal ortamını yok eden kendi şirketlerine izin vermesinin ikiyüzlülük olduğuna dikkat çekilen açıklamada “Sadece Kaz Dağları’nda değil, dünyanın her yerinde, doğayı ve kaynaklarımızı katleden sömürücü kapitalist girişimlere karşı geleceğimize ve doğamıza sahip çıkmak için Alamos Gold’un önünde Su ve Vicdan Nöbeti’ni başlatıyoruz” denildi.

25 AĞUSTOS'TA TORONTO DUNDAS SQUARE'DE

Su ve Vicdan Nöbeti kapsamında 25 Ağustos 2019 Pazar gününe kadar her gün saat 16.00’da Alamos Gold’un merkez ofisinde buluşulacak. Açıklamada “Herkesi nöbetimize destek vermeye ve Pazar günü saat 13:00’da Dundas Square’de gerçekleştireceğimiz büyük eyleme katılmaya çağırıyoruz. Kaz Dağları’ndan Toronto’ya direniş her yerde!” denildi.

ALAMOS GOLD'UN KAZ DAĞLARI'NDAKİ FAALİYETLERİ DURDURULMALI

Kanada Kaz Dağları Dayanışması - Toronto tarafından yapılan açıklamada talepler ise şöyle sıralandı:

1. Kaz Dağları'nda çevre katliamına sebep olduğu farklı raporlarla sabit olan Alamos Gold'un, bu birinci derecede deprem bölgesindeki madencilik faaliyetlerini durdurması;

2. Türk hükümetinin Alamos Gold’a 13 Ekim 2009’da 10 yıl için verdiği ve 13 Ekim 2019’da sona erecek olan faaliyet ruhsatının hiçbir biçimde yenilenmemesi ya da uzatılmaması;

3. Firmanın ve Türk hükümetinin, bu zamana değin Kaz Dağları'nda yürütülmüş olan tüm faaliyetlerin dökümünü̈ tüm şeffaflığı ile kamuoyuyla paylaşması;

4. Firmanın bu zamana değin Kaz Dağları'na vermiş olduğu zararı telafi etmesi ve rehabilitasyon planının zaman çizelgeleri ile birlikte detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması.