Facebook'tan veri analiz şirketine soruşturma: Müşterileri arasında Türkiye de var

Facebook, ABD hükümetiyle ve Rusya hükümetine tabi olan bir kuruluşla sözleşmesi bulunan analiz şirketi Crimson Hexagon'a soruşturma başlattı. Müşterileri arasında Türkiye'nin de bulunduğu Crimson Hexagon, en büyük sosyal medya veri havuzuna sahip olduğunu öne sürmüştü.

Facebook, sitesinden veri toplayan bir başka analiz firması olan Crimson Hexagon'un sitedeki çalışmalarını durdururken, firmanın ABD hükümetiyle ve Kremlin yönetimine tabi bir Rus sivil toplum kuruluşuyla olan sözleşmelerine ilişkin soruşturma başlattı.

Wall Street Journal'in haberine göre Boston merkezli Crimson Hexagon'un son yıllarda müşterileri için Facebook verilerini araştırdığı belirtiliyor. Crimson Hexagon, en büyük sosyal medya veri havuzuna sahip olduğunu, 1 trilyondan fazla sosyal medya paylaşımını elinde bulundurduğunu söylüyor.

Crimson Hexagon'un Facebook'un gözetimi altında veri çalışması yaptığı, Facebook'un ise firmanın hükümetle olan sözleşmesini derhal reddettiği ifade ediliyor.

Crimson Hexagon'un teknoloji yöneticisi Chris Bingham, şirketin sosyal medya sitelerinin ilkelerine uyduğunu, kişisel veri toplamadığını, sorunun hızlıca çözülmesi için Facebook'la ortak çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

TÜRKİYE DE MÜŞTERİSİ: AKP TWITTER'A KAPATMA KARARINDA HEXAGON VERİLERİNDEN YARARLANMIŞ

Daha önce veri analizlerini Rusya ve Türkiye'nin de dahil olduğu yabancı ülkelere satan Crimson Hexagon'un 2014'te Rusya hükümetine tabi kuruluş olan Sivil Toplum Gelişim Derneği'yle birlikte çalıştığı belirtiliyor.

AKP'nin 2014 yılında Twitter'ı kapatma kararı alırken Crimson Hexagon'un verilerinden yararlandığı iddia ediliyor.

ABD hükümetinin 2014 yılından bu yana Crimson Hexagon'a 22 ayrı sözleşme için 800 bin dolar ödediği, şirketin Haziran ayında ABD Dışişleri Bakanlığı'yla 240 bin dolardan fazla değerde sözleşme yaptığı aktarılıyor.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica skandalının ortaya çıkmasının ardından sosyal medya platformunda daha güvenilir bir ortam oluşturmak için çalışacaklarını açıklamıştı.