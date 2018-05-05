Facebook izinsiz 3,5 milyar fotoğraf toplamış

Sosyal Medya ağı Facebook'un kullanıcılarından toplam 3,5 milyar Instagram fotoğraf topladığı ortaya çıkarken, şirketin teknoloji uzmanı Schroepfer fotoğrafların yapay zeka sistemi geliştirmek için kullanıldığını savundu.

Facebook bir araştırma için kullanıcılarının Instagram fotoğraflarını izinsiz kullanarak bir skandala daha imza attı.

Şirketin baş teknoloji yetkilisi Mike Schroepfer yılda bir kez düzenlenen F8 konferansında yaptığı açıklamada kullanıcılarını bilgilendirmeden 3,5 milyardan fazla fotoğrafı şirketin yapay zeka teknolojisini kuvvetlendirmek için yapılan bir uygulamada kullandıklarını belirtti.

Schroepfer, Facebook'ta uygunsuz ve tehlikeli içeriklerin moderatörlerin kontrol edemeyeceği kadar çok yayıldığını, bu nedenle sitede uygunsuz içerikleri tespit etmek için yapay zeka kontrol sistemi geliştirdiklerini, bu süreçte kullanıcıların Instagram fotoğraflarını kullandıklarını dile getirdi.

Birkaç hafta önce Facebook'un milyonlarca kullanıcısının bilgilerini Cambridge Analytica'ya sattığı ortaya çıkmıştı.