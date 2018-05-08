Fişleme hakkı için lobi faaliyeti

Polise ve istihbarat servislerine kişisel verileri satarak "hizmet sağlayan" Avrupalı şirketler, 25 Mayıs'ta yürürlüğe girecek Genel Veri Koruma Düzenlemesi'nin engellerini aşmak için Brüksel'de lobi faaliyeti başlattı. Şirketlerin "kişisel verileri toplama ve analiz etme hakkını korumayı" hedeflediği söyleniyor.

Polis ve istihbarat servisleri için büyük veri madenciliği (big data mining) alanında uzmanlaşmış Avrupalı bir grup şirket geçen ay Siber Veri Koalisyonu'nu (Cyber Data Coalition-CDC) oluşturdu. Bu adımı atan altı şirket, kişisel verileri toplama ve analiz etme “haklarını korumak” için Avrupa kurumları üzerinde etkide bulunmayı hedeflediklerini söylüyor.

Avrupa Birliği'nin, 25 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi beklenen Genel Veri Koruma Düzenlemesi (General Data Protection Regulation-GDPR), kişisel sayılabilecek geniş bir yelpazedeki bilgi ve metadata'ya bu tür şirketlerin erişimini sınırlıyor.

HER TÜR BİLGİ SATILIYOR

CDC üyeleri İzlanda görüntü analizi firması Videntifier, İngiliz CameraForensics, araştırma çözümleri hizmeti veren İsveçli Griffeye ve Fransız Oak Branch gibi şirketlerden oluşuyor. Bu şirketler kazıcı internet botları (crawlers) kullanarak halka açık verileri ve ayrıca hizmet sağlayıcılardan doğrudan aldıkları kişilere ait bilgileri topluyor.

CDC aynı zamanda Sibergüvenlik ve Sibersuç Danışmanları Ağı (Cybensecurity and Cybercrime Advisors Network-CYAN) başkanlığını yürüten Jean-Christophe Le Toquin tarafından koordine ediliyor. CDC'yi Brüksel'de temsil etme işini Political Intelligence lobi şirketi üstlendi.