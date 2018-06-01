Suudi Arabistan'ın 'pazarlamasını' Cambridge Analytica'nın ana şirketi yapıyormuş

Suudi Arabistan'ın 'reform' konusundaki 'pazarlamasını', Cambridge Analytica'nın ana şirketi SCL Group'un yaptığı ortaya çıktı.

"İmajını düzeltmeye"çalışan Suudi Arabistan'ın, seçimlere müdahaleler, veri ihlalleri ve başka pek çok skandalla anılan ve kapanarak isim değiştiren Cambridge Analytica'nın ana şirketi SCL Group ile çalışmakta olduğu ortaya çıktı.

New York Times'ın haberine göre, konuyla ilgili konuşan danışmanlar ve yöneticiler şirketin Suudi Arabistan'a nasıl "yardımcı" olduğunu aktardı.

SCL Group tarafından yapılan bir önerinin sinemalara yasağın kalkması olduğu aktarılırken, Suudi Arabistan'ın bu öneriyi kabul ettiği ve Aralık ayında 35 yıllık yasağı kaldırdığı kaydedildi.

Habere göre şirketin yaptığı bir diğer öneriyse kadınlara konan araba sürme yasağının kaldırılması oldu. Bu öneri de Eylül ayında kabul edilerek hayata geçirildi.

Kral Selman'ın 2015'te Suudi Arabistan'ın başına geçmesiyle birlikte danışmanlık şirketlerinin krallığın yönetiminde önemli bir rol oynamaya başladığı belirtiliyor. SCL Group'un yanı sıra, McKinsey, Boston Consulting Group gibi şirketlerin de Suudi Arabistan için çalışma yaptığı bildiriliyor.

SCL Group'un kamuoyunda Suudi Arabistan'a ilişkin görüşleri düzeltmenin yanında "ekonomik reform" için de çalıştığı aktarılıyor.