Cambridge Analytica skandalı büyüyor: Polise cinayeti araştırmaması için rüşvet verilmiş

Cambridge Analytica skandalını ortaya çıkaran isimlerden Christopher Wylie, Kenya'da öldürülen çalışana dair açıklamada bulundu.

Cambridge Analytica skandalının merkezindeki isimlerden Christopher Wylie, 2013 yılında Kenya'da öldürülen Cambridge Analytica çalışanına dair açıklama yaptı.

Wylie, polisin otel odasında öldürülen çalışanın zehirlendiğinden şüphe ettiğini, ancak "24 saat boyunca odaya girmemeleri" için rüşvet aldığını söyledi.

Christopher Wylie, öldürülen çalışanın "bir tür anlaşma yapmaya çalıştığını" ve bu anlaşmanın ters gitmesi sonucu öldürüldüğünü bildirirken, anlaşmanın detaylarını açıklamadı.

Business Insider'ın haberine göre eski Cambridge Analytica çalışanı Wylie, şirketi "hacklenmiş materyaller, yasa dışı veri ve tehdit teknikleri kullanarak seçimleri kazanan hukuksuz bir örgüt" olarak tanımlıyor.