Dünya Sağlık Örgütü aşı karşıtlığını en büyük 10 sağlık tehdidi arasına aldı

Dünya Sağlık Örgütü, aşı karşıtlığını 2019'da dünyanın karşılaştığı en büyük 10 sağlık tehdidi arasına aldı. Özellikle ABD'de başlayan, ancak diğer ülkelere de yayılan aşı karşıtlığı giderek yayılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, 2019'da dünyayı bekleyen en büyük 10 sağlık tehdidi arasına aşı karşıtlığını da aldı.

Newsweek'in haberine göre ABD'de yayılmaya başlayan ve diğer ülkelere de sıçrayan aşı karşıtlığının etkileri görülmeye başlandı.

19-35 aylık bebeklerde aşı yaptırmama oranı 2017 yılında 2001 yılına göre dört katına çıkarken, ABD'liler arasında aşı karşıtı görüşlerin giderek yayıldığı bildiriliyor.

Aşı karşıtlığının yüksek olduğu bir diğer ülkeyse Avustralya. Avustralya'da 40 bin kadar çocuğun ailelerin görüşleri yüzünden aşılanamadığı bildiriliyor.

1990'A GÖRE 6 MİLYON AZALDI

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre aşılar sayesinde çok sayıda hastalık ortadan kaldırılırken, ortalama yaşam süresi de dünyanın pek çok yerinde uzadı.

Verilere göre 2016 yılında 5 yaşından önce ölen çocukların sayısı, 1990 yılına göre beş kat azaldı.

Aşıların hastalıkları engelleme ve bitirmedeki başarısına karşın aşı karşıtı görüşler farklı kaynaklardan yayılmaya devam ediyor.