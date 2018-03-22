Aşı karşıtı aile sayısı 12 bini buldu!

Toplumda kamusal alanların dinsel referanslarla düzenlemesi ve dinsel dayatmalar arttıkça, bilim düşmanlığı ve aşı karşıtlığı da yükseliyor. CHP'nin hekim milletvekillerinden Tur Yıldız Biçer, aşı karşıtı aile sayısının 12 bine ulaştığını belirterek, 'Aşı bir toplum sağlığı problemidir, dinselleştirilemez' dedi. Aşının en çok reddedildiği il Konya...

Toplumda kamusal alanların dinsel referanslarla düzenlemesi ve dinsel dayatmalar arttıkça, bilim düşmanlığı ve aşı karşıtlığı da yükseliyor...

CHP'nin hekim milletvekillerinden Tur Yıldız Biçer, aşı karşıtı aile sayısının 12 bine ulaştığını belirterek, "Aşı bir toplum sağlığı problemidir, dinselleştirilemez" dedi.

AŞI YAPTIRMAYAN AİLE SAYISI 12 BİNİ BULDU

Aşı karşıtı söylemlerin basında ve sosyal medyada sıkça yer almasından sonra Türkiye’de aşı yaptırmak istemeyen aile sayısının 12 bine ulaştığını ifade eden CHP Manisa milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, "Türkiye'de aşı reddi nedeni ile aşısı yapılmadığı tutanakla tespit edilen sıfır yaş ve 1-15 yaş çocuk sayıları 12 bine ulaştı. Bu çok ciddi bir rakam. Medyatik olmak adına 'aşıların içinde alüminyum var, sakın olmayın' açıklamaları kabul edilebilir değil. Dünyada 100 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan salgınların önüne aşılamayla geçilmiştir. Aşı yaptırmamak, 'çocuk benim, ben çocuğuma aşı yaptırmak istemiyorum' gibi yanlış mantıkla açıklanamayacak bir konudur. Çünkü olay bütün toplumu yakından ilgilendiren bir boyuttadır" dedi.

HER YIL AŞIYLA 15 BİN ÖLÜM ENGELLENİYOR

Aşıyla ilgili yanlış açıklamaların toplum sağlığını tehdit ettiğini belirten Dr. Tur Yıldız Biçer, “Sağlık Bakanlığından edindiğimiz verilere göre, aşının içeriğine güvenmediği için aşıyı reddedenlerin oranı yüzde 23. Dini sebepler yüzde 17 ve basında yer alan olumsuz haberlerin yarattığı etki ise yüzde 4. Bulaşıcı hastalıkların azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılmasında, en yaygın, kabul görmüş, en etkin ve ekonomik girişim olan aşı sayesinde, Türkiye'de her yıl 15 bine yakın ölüm, aşı sayesinde engelleniyor. Türkiye’de yılda 40 milyon aşı yapılıyor ve aşılama sayesinde bazı hastalıklar hayatımızdan tamamen çıkmış durumda. Etkin aşılama sayesinde kızamık hastalığı, Türkiye’de artık yılda sadece 4 ila 7 kişide görülüyor” diye konuştu.

AŞININ EN ÇOK REDDEDİLDİĞİ İL KONYA

Aşı reddinin en fazla olduğu il Konya iken, Hakkari’de aşı karşıtı aile yok.

Şaşırtan verilere rastladıklarını anlatan Dr. Biçer, “Türkiye’de aşıyı en çok reddeden il sıralamasında 2 bin 842 kişi ile ilk sırada Konya var, ikinci sırada 894 kişi ile Bursa ve 779 kişi ile Antalya üçüncü sırada. Bunun yanı sıra Hakkari’de aşıyı reddeden aile yok. 2016 yılında Bolu ve Kırklareli’nde iki, Tunceli’de üç aile aşıyı reddetmiş. Bu verilerden de görüldüğü üzere belli bir kesim, bölgede aşı karşıtlığı var demek doğru değil. Türkiye’de aşıyla önlenebilen hastalıklar temelinde aşılama oranlarının istenilen düzeye ulaşamaması ve toplumda giderek artan aşı karşıtlığı sorununun çeşitli boyutlarıyla ele alınarak incelenmesi ve bu konuda alınması gereken önlemlerin ortaya konulması maksadıyla TBMM’de bir Araştırma Komisyonu kurulması için CHP’li milletvekili arkadaşlarımın da imzasıyla Araştırma Önergesi verdim. Enfeksiyon hastalıkları önlenebilir hastalıklardır. Aşılama, enfeksiyon hastalıklarından korunmada en başta gelen önlemlerden biridir. Aşılama ile difteri, tetanoz, boğmaca, kızamık, kızamıkçık, meninkokoksaik menenjit, çocuk felci, hepatit B, hepatit A, pnömokoksik pnömoni, influenza, tetanoz ve kuduz dahil olmak üzere birçok hastalığı kontrol etmek mümkündür. Bu araştırma komisyonunun kurulması ve çalışmaların ivedi şekilde yapılması gerekmektedir. Bir hekim olarak söylüyorum, ‘aşı toplum sağlığı problemidir, kişiselleştirilemez.’ Bütün parti gruplarının bu komisyonun kurulmasına destek vermesi gerekiyor” dedi.