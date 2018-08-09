Aşı karşıtı anne-baba, bebeklerini öldürmekten yargılanacak

ABD'nin Michigan eyaletinde, 'dini gerekçelerle' aşı yapılmasına izin vermedikleri bebekleri ölen Seth Welch ve Tatiana Fusari çifti, cinayet ve çocuk istismarı suçlarından yargılanacak.

ABD'nin Michigan eyaletinde, ailesinin “dini gerekçelerle” aşı olmasına izin vermediği Mary adlı on aylık bebek yaşamını yitirirken, anne ve babaya cinayet ve çocuk istismarı suçundan dava açıldı. Dava kayıtlarına göre bebeğin ölümü sağlıksız beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle gerçekleşti.

Bebeğin babası Seth Welch ve annesi Tatiana Fusari'nin Facebook'taki aşı karşıtı paylaşımları ve Welch'in sosyal medyada yayımlanan videosu delil olarak gösterildi. Videoda Welch'in “Doğal seleksiyona müdahale etmek bana akıllıca gelmiyor. Evrim, doğal seleksiyonu işaret ediyorsa neden herkese aşı yapıyoruz? Güçsüzün ölmesine izin verip güçlünün hayatta kalmasını desteklemek gerekmez mi?” dediği görülüyor.

Welch, Facebook video paylaşımında sağlık sektörünü eleştirirken doktorları “sağlık tarikatinin rahipleri” olarak niteleyerek yaratılışçılığa inanma çağrısında bulunuyor.

27 yaşındaki anne ve babanın kızlarının aşırı zayıf olduğunu bir ay önceden fark ettikleri, ancak bebeğin Çocuk Koruma Hizmetleri tarafından alınmasından korkmaları, sağlık hizmetlerine güvenmemeleri ve dini gerekçeler nedeniyle yardım almayı reddettikleri belirtildi.

Adli Tıp kurumunun da bebeğin ölümünün cinayet sonucu olduğunu bildirdiği aktarılıyor.

Aşı karşıtlığı nedeniyle gerçekleşen çocuk ölümlerinin son yıllarda artış gösterdiği biliniyor.

Welch ve Fusari'nin yargılanacağı dava 20 Ağustos'ta başlayacak.