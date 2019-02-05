AB'nin Venezuela kararını veto eden İtalya’ya baskı artıyor

AB'nin Venezuela’da muhalefet lideri Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıma kararını İtalya'nın engellediği ortaya çıktı. Guaido'yu tanımayı reddeden İtalya hükümetindeki Beş Yıldız Hareketi'ne ise baskı artıyor.

Avrupa Birliği’nin geçen hafta Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılan Dışişleri Bakanları toplantısında, Venezuela’nın geçici devlet başkanı olarak ABD destekli Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu tanıdığını açıklamasının İtalya’nın vetosuyla engellendiği ortaya çıktı.

İtalya’da koalisyonu oluşturan Beş Yıldız Hareketi’nden bir kaynak Russia Today’e yaptığı açıklamada, 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılan toplantıda AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin yapması beklenen açıklamayı İtalya’nın engellediğini doğruladı.

Mogherini’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun başkanlık seçimlerini ilan etmemesi durumunda AB’nin Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıklaması bekleniyordu ancak İtalya’nın vetosuyla bu açıklama yapılmadı.

İTALYA HÜKÜMETİNDE VENEZUELA KONUSUNDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Roma’da koalisyonu oluşturan partilerden Beş Yıldız Hareketi ile aşırı sağcı Lig Partisi arasında Venezuela konusunda görüş ayrılığı bulunduğu belirtiliyor. Beş Yıldız Hareketi’nin önde gelen isimlerinden Alessandro Di Battista, Venezuela’ya ültimatom vermenin, yaptırım uygulamanın ve ülke varlıklarını dondurmanın askeri müdahaleye kapı aralamak anlamına geldiğini söyledi. Di Battista “Beş Yıldız Hareketi ve hükümeti kendi kendilerini başkan ilan edenleri asla tanımayacaktır” açıklaması yaptı.

Koalisyonun diğer ortağı aşırı sağcı Lig Partisi’nin ise Guaido’yu tanımaktan yana olduğu ifade ediliyor. Lig Partisi’nin lideri ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini konuyla ilgili olarak Rete 4 televizyonuna yaptığı açıklamada “Koalisyon ortaklarımız bu konuda yavaş yavaş adım atmamız ve ihtiyatlı davranmamız gerektiğini düşünüyor. Buna pek olumlu bakmıyoruz” dedi.

AP BAŞKANINDAN BASKI

Guaido’yu ilk tanıyan kurumlardan biri olan Avrupa Parlamentosu'nun başkanı Antonio Tajani ise, dün Roma’da düzenlediği basın toplantısında İtalya hükümetine yüklendi. Tajani “İtalya’nın konumu net değil, hükümetin bir kanadı Guaido’yu tanımaktan yana gözükürken diğer büyük kanadı olan Beş Yıldız Hareketi ise Guaido hakkında bir tavır almama yöneliminde. Bunun nedenini anlamıyorum. Bu merkez, sağ, sol meselesi değil, özgürlük, demokrasi ve insan hakları meselesi” ifadelerini kullandı.

GUAIDO: İTALYA HÜKÜMETİNİN DESTEĞİ İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Venezuela’da 23 Ocak’ta kendisini geçici devlet başkanı ilan ederek Bolivarcı hükümete karşı ABD destekli darbe girişimini başlatan Guaido ise, dün İtalyan gazetesi Corriere della Sera’ya konuştu. Guaido Venezuela’nın içinde bulunduğu krizden “radikal bir değişiklikle” çıkacağını öne sürdü ve Roma’nın kendisine destek vermesini umduğunu söyledi. Guaido “İtalya hükümetinin AB’nin diğer ülkelerinin açıklamasına desteğini eklemesi için mümkün olan her şeyi yapacağız” diye konuştu.

İtalya kökenli Venezuelalılar Güney Amerika ülkesinde geniş ve etkili bir toplam oluşturuyor.

İtalya siyasetinde sembolik bir rolü olan ve günlük politikalardan uzak duran Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da bir açıklama yaparak hükümeti Guaido’yu desteklemeye çağırdı.

Matterella dün Roma’da yaptığı açıklamada “AB’deki ortak ve müttefiklerimizle aynı çizgide yer alma sorumluluğunu ve netliğini göstermeliyiz” diye konuştu.

İtalya’nın vetosu sonucu AB’den Maduro’ya karşı ortak bir açıklama çıkmadı ancak dün 10 AB ülkesi Guaido’yu tanıdığını açıkladı. İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya’nın içinde bulunduğu ülkelerin Venezuela’da devlet başkanlığı seçimlerine gidilmesi çağrısına Maduro, ültimatomlara boyun eğmeyecekleri karşılığını vermişti.

