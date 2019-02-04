Trump’ın ‘askeri müdahale’ açıklamasına yanıt: Venezuela sınırlarını korumaya hazır

ABD Başkanı Trump’ın Venezuela’ya askeri müdahaleyle ilgili açıklamasına Venezuela hükümetinden sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Arreaza, Trump’ın sözlerinin ABD’nin darbeyi yönettiğini kanıtladığını belirtirken, Başkan Yardımcısı Rodriguez nereden gelirse gelsin dış müdahaleye karşı sınırlarını korumaya hazır olduklarını söyledi. Maduro'ya baskıyı artırmak için bugün Kanada'da Lima grubu toplanırken, AB'nin 'Uluslararası Temas Grubu' ise 7 Şubat'ta Uruguay'da toplanacak.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye askeri müdahalenin bir “seçenek” olduğu şeklindeki açıklamasına tepki göstererek bunun darbe girişimini ABD’nin yönettiğini kanıtladığını söyledi.

Arreaza, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Donald Trump bir kez daha BM Sözleşmesine aykırı olarak askeri güç kullanmakla tehdit ederek darbeyi yönettiğini doğruladı. Venezuela muhalefeti Trump tarafından kontrol ediliyor” dedi.



RODRIGUEZ: EGEMENLİK TARTIŞILMAZ, SAVUNULUR

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez de, Trump’ın açıklamasının kabul edilemez olduğunu belirterek ülkenin egemenliğine karşı bir saldırı durumunda ordunun ve halkın karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. Bunun Venezuela’nın bağımsızlığı ve egemenliğine karşı bir saldırı olduğunu dile getiren Rodriguez “Egemenlik tartışılmaz, savunulur” dedi.

Rus medyasına konuşan Rodriquez, ülkenin sınırlarını savunmak üzere halkın hazır olduğunu belirterek “nereden gelirse gelsin” bir dış müdahaleye izin vermeyeceklerini vurguladı.

Rodriquez, sınırlara askeri sevkıyatla ilgili soruların bunu halihazırda yapmakta olan ABD’nin müttefiki Kolombiya’ya yöneltilmesi gerektiğini söyledi.

ABD’nin olası bir askeri müdahalede Venezuela’nın batı sınırında yer alan Kolombiya’yı kullanma planı, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın bir basın toplantısında elinde tuttuğu “Kolombiya’ya 5000 asker” yazılı notun ardından gündeme gelmişti.

'İNSANİ YARDIM KORİDORU' BAHANESİYLE MÜDAHALE

23 Ocak’ta kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Venezuela’nın ABD destekli Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido da haftasonu yaptığı açıklamada Kolombiya, Brezilya ve Karayip Denizi'ndeki bir adadan ülkeye “insani yardım” getirilmesi için koridor açılma planı olduğunu, bunun için ulusal ve uluslararası koalisyon oluşturacaklarını söyledi. Guiado, ordunun söz konusu “yardımların” ülkeye sokulmasına izin vermesi için eylemler düzenleyeceklerini kaydetti. Guaido destekçilerini 12 Şubat’ta yeniden sokağa çıkmaya çağırdı.

LİMA GRUBU KANADA'DA TOPLANIYOR

Venezuela’da Maduro hükümetine baskıyı artırmak için bugün Kanada’da toplanacak olan Lima grubunun da “insani yardım koridoru” adı altında oluşturulan müdahale planını gündemine alacağı belirtiliyor. ABD’nin ardından Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıyan ilk ülke olan Kanada’nın başbakanı Justin Trudeau’nun dün Guaido’yla telefonda görüştüğü bildirildi. Kanada Başbakanlığı ofisinden yapılan açıklamada ikilinin “Maduro rejiminin gayrı meşru olduğuna dair uluslararası toplumun net bir mesaj vermesinin önemini görüştükleri” kaydedildi.

AB'NİN 'ULUSLARARASI TEMAS GRUBU' URUGUAY'DA TOPLANACAK

Öte yandan Uruguay 7 Şubat’ta sekiz AB üyesinden ve bazı Güney Amerika ülkelerinden bakanların katılacağı Uluslararası Temas Grubu toplantısına ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Toplantıya daha önce Maduro’nun erken devlet başkanlığı seçimlerini açıklamaması durumunda Guaido’yu devlet başkanı olarak tanıyacakları tehdidinde bulunan İngiltere, Fransa, Almanya’dan temsilciler de katılacak.

Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez, dün yaptığı açıklamada AB temsilcilerinin 7 Şubat’ta Montevideo’da Venezuela’da barışçıl diyalog konulu toplantıya katılacaklarını açıkladı.

Toplantıya Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç, İngiltere ile Latin Amerika ülkelerinden Bolivya, Kosta Rika, Ekvador ve Uruguay katılacak.

Venezuela’da 23 Ocak’ta Juan Guaido’nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesiyle başlayan darbe sürecinde AB ülkeleri farklı tutum almıştı. Avusturya, Yunanistan, İtalya ve Lüksemburg Guaido’yu tanımaz ve ülkeye uluslararası müdahaleye karşı çıkarken, Almanya, İspanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Portekiz Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya seçime gitmemesi durumunda Guaido’yu tanıyacaklarına dair ültimatom vermişti. Maduro devlet başkanlığı seçimlerinin normal takvimi olan 2024’te yapılacağını belirterek AB ülkelerinin ültimatomunu reddetmişti.

